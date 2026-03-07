El Consejo Nacional de Morena se reunirá este sábado para delimitar las condiciones en las que se elegirán sus candidaturas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en medio de la discordia entre sus aliados, el Partido Verde y el PT, por las condiciones en las que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma electoral.

Se espera que con la aprobación de los acuerdos se abra un nuevo frente con los aliados y dentro de Morena mismo, pues entre las nuevas condiciones para elegir candidatos estará el veto a aspirantes que tengan una relación familiar directa con quien deja el cargo público, lo que podría derivar en una nueva disputa, sobre todo con el Verde, por la gubernatura de San Luis Potosí.

La determinación —tomada en la reunión del Consejo Nacional de mayo de 2025— aplicará para las próximas candidaturas, que por estatuto de Morena, siempre son electas por encuesta abierta a la ciudadanía, y a pesar de que varios liderazgos dentro de la 4T han levantado la mano para ser candidatos, teniendo como impedimento a familiares en el cargo.

Las disidencias

Es el caso del senador Saúl Monreal Ávila, quien ha reiterado su aspiración de ser candidato de Morena en Zacatecas, actualmente gobernada por su hermano David.

A pesar de la insistencia de la dirigencia del partido, el más chico de los Monreal ha desafiado que “ningún estatuto está por encima de la voluntad popular”.

Otro caso es el del senador Félix Salgado Macedonio, quien en 2024 perdió su candidatura por acusaciones de sobregasto en su precampaña y campaña y por denuncias relacionadas con acoso sexual y abuso de poder.

Aunque el senador por Guerrero ha reconocido que apoyará a quien gane la encuesta del partido para buscar la sucesión de su hija Evelyn Salgado en el gobierno de la entidad, también ha mencionado en reiteradas ocasiones que “la candidatura le toca a un hombre” y no ha descartado participar en la encuesta de selección.

“La regla de Morena ya está establecida, no depende de si un militante de Morena quiere o no quiere. Es una regla que se va a cumplir. Es un mandato colectivo del Consejo Nacional. ¿Cuál es el mandato? Nosotros no vamos a proponer como candidatos de Morena a ninguna persona que sea familiar”, dijo Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.

Los intereses del verde

No sólo en esos casos Morena podría enfrentar problemas para amalgamar el apoyo a las candidaturas estatales.

En San Luis Potosí está sucediendo algo parecido con su aliado el Partido Verde, donde al interior del instituto se ha discutido la posibilidad de permitir que Ruth González, esposa del actual gobernador del estado, Ricardo Gallardo, sea la candidata a sucederlo.

Respecto a esa posibilidad, Luisa María Alcalde afirmó que la determinación de no llevar familiares a la boleta “por supuesto que [aplica] para la alianza, porque Morena no podría llevar sus siglas” a una candidatura que significara lo mismo, aunque fuera el caso de los aliados.

“Pues si no lo hace con gente de su partido, tampoco con gente de otros partidos. Hay que respetar la misma regla, debe aplicarse en la alianza no llevar a familiares”, expresó la dirigente.

Otras determinaciones

Además de definir las condiciones para los aspirantes, el Acuerdo por el que se aprueban los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de coordinadores estatales, distritales y municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación tomará en cuenta la creación de “bloques de competitividad”, igual que en la elección de 2024, y elegirá a nueve mujeres y ocho hombres para garantizar el principio de paridad.

En esos bloques de competitividad se clasificarán los estados, distritos y municipios de acuerdo con las posibilidades electorales de Morena para ganar y —según el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE), deben colocarse candidatas mujeres en espacios donde haya posibilidades claras de ganar para dar ventaja— con esa base se asignarán presupuestos y esfuerzos humanos para trabajo territorial.

Para esta reunión del Consejo Nacional de Morena, el presidente del organismo, el actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, convocó a las 10:00 horas a los 364 consejeros y consejeras en un hotel de la Ciudad de México.