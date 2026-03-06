Más Información

FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

FOTOS: Con vallas, refuerzan protección del Zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M; comercios y hoteles son blindados

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Ahora, desde una estética, diputada Diana Sánchez Barrios vota en sesión del Congreso de la CDMX; prende cámara para participar

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Jefe de los Pakal confirma compra de autos de colección; justifica bajo precio porque son destinados a "restauración”

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

Entre coronas y rosas con figuras de gallo, así luce la tumba de "El Mencho" en Zapopan; "halcones" vigilan el panteón

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

México se impone a Gran Bretaña y consigue primer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol

Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados

Diputados alistan terna para elección del titular de la Auditoría Superior; hay 77 candidatos entrevistados

El senador de Morena, , aseguró que luchará por su derecho constitucional de "votar y ser votado" y advirtió que si Morena no se lo permite agotará todas las instancias posibles incluyendo el Tribunal Electoral.

En entrevista con Salvador García Soto, Monreal expresó que respalda y respeta a Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, sin embargo, enfatizó que no comparte su decisión, por lo que exige su derecho constitucional: "una cosa es lo que diga el partido y otra lo que dice la Constitución".

Afirmó que está en espera de una notificación oficial de su no participación, primero por escrito, para posteriormente proceder a los órganos jurisdiccionales con base al artículo 35.

Lee también

Pese al conflicto, el legislador reiteró "estar muy tranquilo", pero criticó las medidas empleadas y las calificó de "violencia política". Subrayó que por el hecho de apellidarse igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, , no debe considerarse como nepotismo.

"Nomás por ser Monreal, eso no es correcto. Me asiste la razón jurídica y la voy a ejercer", sentenció.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]