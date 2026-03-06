El senador de Morena, Saúl Monreal, aseguró que luchará por su derecho constitucional de "votar y ser votado" y advirtió que si Morena no se lo permite agotará todas las instancias posibles incluyendo el Tribunal Electoral.

En entrevista con Salvador García Soto, Monreal expresó que respalda y respeta a Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, sin embargo, enfatizó que no comparte su decisión, por lo que exige su derecho constitucional: "una cosa es lo que diga el partido y otra lo que dice la Constitución".

Afirmó que está en espera de una notificación oficial de su no participación, primero por escrito, para posteriormente proceder a los órganos jurisdiccionales con base al artículo 35.

Pese al conflicto, el legislador reiteró "estar muy tranquilo", pero criticó las medidas empleadas y las calificó de "violencia política". Subrayó que por el hecho de apellidarse igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, no debe considerarse como nepotismo.

"Nomás por ser Monreal, eso no es correcto. Me asiste la razón jurídica y la voy a ejercer", sentenció.

