El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, aseguró que valorará el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a que espere seis años para buscar la gubernatura de Zacatecas, pero advirtió que no renunciará a su derecho de participar en el proceso interno de su partido, pues sería injusto que lo excluyan de las encuestas rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista de medios, Monreal aseguró que su intención nunca ha sido confrontar ni desafiar a la presidenta.

“Voy a valorar la postura y el planteamiento de nuestra presidenta. El objetivo nunca fue confrontar; yo he estado ayudando en todo a mi presidenta”, expresó.

El legislador reconoció que su aspiración se ve condicionada por el debate interno sobre nepotismo, ya que es hermano de David Monreal, el actual gobernador de Zacatecas.

Sin embargo, dijo que su caso no encuadra en el nepotismo, pues no es el “favorito” del gobernador y además tiene una carrera política propia en la que no le han regalado nada.

Consideró injusto que se le excluya de manera anticipada solo por su apellido.

“Por apellidarme Monreal se me quiere hacer a un lado a priori, cuando tengo 27 años de trayectoria política y no soy un improvisado”, sostuvo.

Monreal Ávila subrayó que el nepotismo implica otorgar cargos sin méritos ni experiencia, lo que no aplica en su caso.

“La diferencia es cuando se les da un espacio solo por ser familiar. Yo tengo una carrera política propia”, insistió.

El senador pidió a la dirigencia nacional de Morena tomar en cuenta a los liderazgos locales en los procesos internos.

“Lo único que estoy pidiendo es que se me considere en las encuestas. Si quedo en cuarto lugar o en último lugar, así lo decidirá la gente”, señaló.

Subrayó que aparecer en las mediciones internas no lo convierte automáticamente en candidato, pero sí garantiza un proceso justo y acorde con sus derechos políticos.

“No se me va la vida en esto. Voy a seguir, voy a continuar. Falta mucho por definir: dirigencias, alianzas y reglas del proceso”, concluyó.

