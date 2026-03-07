La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que en el debate legislativo de la reforma debe priorizarse la unidad de la alianza entre Morena, PT y PVEM; pero sin tenerle miedo al debate y al diálogo.

En entrevista al llegar a la reunión del Consejo Nacional de Morena este sábado, la senadora consideró que aún hay oportunidades de que el Partido del Trabajo y el Partido Verde acompañen la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El trabajo no está concluido, apenas está en comisiones y se tiene que seguir haciendo labor para poder generar algunos consensos (…) Yo creo que hay que seguir trabajando por la unidad, la unidad es lo más importante en estos momentos y pues tampoco hay que tenerle miedo al debate”, dijo Castillo.

Sobre un posible “plan b” en reformas a las leyes secundarias de materia electoral, la senadora descartó que sea un tema sobre la mesa del Congreso, aunque existen propuestas presentadas, la intención de Morena es, primero, buscar el consenso con los partidos aliados.

Respecto a las candidaturas para mujeres en Morena, para el proceso electoral de 2027, Laura Itzel Castillo afirmó que hay suficientes oportunidades competitivas para que el partido otorgue a mujeres la oportunidad de competir con ventaja.

