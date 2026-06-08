En las últimas horas se ha especulado que Melenie, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona, está esperando un bebé con la pareja con la que se fue a vivir hace meses; el trascendido cobró peso cuando sus progenitores fueron cuestionados y, ninguno de los dos, lo negó.

De acuerdo con "Venga la alegría", habría sido el padre de la joven, el actor Arturo Carmona quien, durante una de las presentaciones de "Perfume de Gardenia", de este fin de semana, habría confirmado, arriba del escenario que, pronto, se convertirá en abuelo.

Sin embargo, no existe ningún video, audio o evidencia de sus declaraciones y, la afirmación habría sido confirmada por una reportera que se encontraba presenciando la función.

Lee también Alicia Villarreal reúne a Lupillo Rivera, Lucía Méndez y Lila Downs en noche histórica en CDMX

Las únicas palabras del actor, que fueron grabadas, fue la frase "gracias por compartir conmigo este momento tan importante en mi vida".

Melenie y Arturo Carmona en una de las presentaciones del actor, en el teatro. Foto: Instagram, vía @meleniecarmona

Fue entonces que, algunos miembros de la prensa regiomontana, buscaron a Alicia -tras su show con "GranDiosas", para preguntarle si ella podía confirmar la noticia del posible embarazo y, sin negarlo ni confirmarlo, lo que sí expresó "la Güerita consentida" es que ella ya está lista para aboptar el rol de la abuela.

"Pues, yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo ´ya decidimos vivir juntos´, pensé ´ya, en cualquier momento´, yo estoy lista, para ser abuela", indicó.

Lee también Alicia Villarreal acusa falta de imparcialidad en el caso contra Cruz Martínez: "Las leyes son justas, las personas no"

Y aunque, tanto su madre y padre, dejaron abierta la posibilidad de que Melenie está embarazada, ella desconcertó a sus seguidores con un post que sugeriría que su vientre abultado no tendría relación con un estado gestativo, sino con una inflamación normal, aunque se cree que lo hizo con el objetuvo de despistar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc