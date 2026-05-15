Una noche de empoderamiento y energía femenina fue lo que Alicia Villarreal ofreció la noche de este jueves en el Auditorio Nacional, con un concierto que reunió lo más destacado de su repertorio, desde los éxitos de los 90 hasta sus temas más recientes, como parte de su gira "Bendita locura".

Vestida con sombrero de charro, pero con un traje norteño estilizado en café y plateado, Alicia Villarreal comenzó su show literalmente por todo lo alto, acompañada por un mariachi y su grupo, eligiendo "Te quedó grande la yegua" como primer tema y el público hizo que se escuchara por todo el recinto, al cantarla al unísono.

“No sabe qué gusto estar aquí con ustedes, el Auditorio Nacional es especial porque es disfrutarlos, también es la magia, es esta conexión que nos ha unido por más de treinta años, quiero felicitar a todas las mujeres porque esta noche es nuestra y la vamos a hacer inolvidable”, comentó Alicia dando indicios del rumbo que tendría esta noche.

Con la voz un poco ronca pero contenta, Alicia explicó que ahora era una artista independiente y tenía las tiendas de su música, desde la composición hasta la producción, lo que le daba mucho orgullo como mujer, después siguió con temas como "¿Por qué volviste a mí?", "Échame a mí la culpa", "Acompáñame" y "Soy lo prohibido", por mencionar algunos.

El primer invitado de la noche fue Lupillo Rivera, a quien Alicia definió como un gran amigo, entonces entre los gritos eufóricos de la gente hizo acto de presencia “el toro del corrido”, con quien cantó "Amor de los dos", y al final aunque el público pidió otra canción juntos, Lupillo se retiró.

“Acaba de pasar el Día de la Madre, pero vamos a cantarle a las mamacitas, tengo el honor de tener a mi mamá y está aquí, este tema se lo cantaba mi hermano y hoy se las quiero dedicar a todas las mujeres aquí”, y siguió con "Hermoso cariño".

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“Les agradezco esto, porque conocen a su güerita consentida desde hace más de treinta años, saben las historias y lo que he vivido últimamente y me han acompañado… pero escúchame, gracias a ti soy mejor que tú”, expresó Alicia al ver la entrega de la gente y les respondió con un tema de desamor, "Mejor que tú".

Con un vestuario más revelador, ahora en rojo y con transparencias, Alicia comenzó con una versión rockera de "Insensible a ti". En esta parte del concierto la cantante regiomontana se dio la oportunidad de cantar en géneros poco comunes en ella, como el rock pop y la balada, reinventando los temas que hizo éxito y otros que tenía ganas de cantar, según sus palabras, como "Frente a frente".

Dos divas se juntaron en el escenario, cuando Lucía Méndez llegó para cantar con “la jefa” el tema "Culpable o inocente", una colaboración que estrenaron hace un par de meses.

“Es un gran honor tener a la reina de la música”, expresó Alicia viendo a Lucía.

Su invitada regresó el piropo: “Muy contenta por estar con Alicia, una gran cantante y mujer, cuando me invitó a hacer "Culpable o inocente" en este género me sentí honrada, y ahora compartir el escenario, en esta noche tan especial, es un placer”.

Luego dio paso a un viaje por su historia musical, desde sus inicios con Límite hasta el día de hoy, algo que el público esperaba con ansias y el viaje comenzó con "Tu oportunidad".

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"Juguete", "Alma rebelde", "Sólo contigo", "Yo sin ti amor", "El Príncipe", "Sentimientos" y "Con la misma piedra" fueron algunos de las canciones que se interpretaron en esta parte del concierto, aunque Alicia por momentos no se escuchaba, sus fans la apoyaban cantando.

El mariachi volvió a escena y junto al grupo de Alicia animaron a la gente a levantarse de su butaca y bailar, con un medley instrumental de varios éxitos del regional; pero sólo era para darle paso a la última invitada de la noche, Lila Downs, quien portando una tejana negra sobre su larga cabellera negra, cantó con la anfitriona "Maldita billetera".

“Estoy muy orgullosa de haberla tenido en este álbum y a la gente le ha gustado mucho, pero no podemos dejar que se vaya así, esta es la sorpresa”, dijo Alicia y "Mi cariñito" comenzó a escucharse y Lila tomó el güiro para hacerlo sonar.

“La jefa” decidió cerrar este concierto con mucho ritmo, con canciones hechas para la fiesta como "Ladronzuelo", "Qué nadie sepa mi sufrir", "Si una vez" (en un homenaje a Selena), "Hasta mañana" y "Ay papacito".

“Muchas gracias por esta noche inolvidable, soy su güerita consentida para siempre, gracias por esta noche especial, gracias por esta bendita locura”, es como se despidió Alicia Villarreal de su público, que la hizo volver al escenario y cantar una más, y no pudo ser otra que "Te aprovechas", que en 1995 la hiciera la reina indiscutible del regional mexicano junto al grupo Límite.

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