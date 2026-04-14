Alicia Villarreal volvió este martes al Palacio de Justicia de Nuevo León para continuar con el proceso legal que mantiene en contra de su exesposo, Cruz Martínez.

Acompañada de su equipo legal y su pareja, Cibad Hernández, la cantante llegó después de las 10:00 horas para asistir a una nueva audiencia, esta vez relacionada con las medidas cautelares del productor.

Fue a finales de marzo pasado cuando la Fiscalía del estado citó a ambas partes a una sesión de "modificación o revisión de la medida cautelar", luego de que Martínez incumpliera a las condiciones que le fueron impuestas para llevar su proceso en libertad.

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Tras permanecer poco más de una hora en el recinto, Villarreal accedió a hablar con los medios que ya la esperaban y cuestionó la imparcialidad del juez.

“Aquí estoy en una audiencia más. El juez no fue imparcial. Estoy firme en lo que empecé. Realmente confío en las leyes para que hagan lo pertinente", dijo en declaraciones retomadas por Info 7.

Y es que, de acuerdo con Mariana Hernández, abogada de Villarreal, pese a los señalamientos de incumplimiento, no se emitieron sanciones ni se modificaron las medidas de Martínez.

"El juez no modificó absolutamente nada, a pesar de que el señor Cruz incumplió con las (medidas) que se le habían impuesto. En su momento se dictaron las más leves y aun así, él no está interesado en someterse a la autoridad”, agregó.

Asimismo, detalló que durante la audiencia se intentó justificar con un tema de salud familiar, argumento que, aseguró, no fue respaldado con pruebas.

“El señor Cruz quiso hacer valer un tema de salud de su mamá, que es una situación de hace muchos años. No presentó las pruebas correspondientes y aun así, el juez solo le llamó la atención”, agregó.

Pese a este escenario, Villarreal insistió en que continuará por el camino legal y confiando en las leyes mexicanas.

“Lo único que sigo pensando es que las leyes realmente son justas; las personas que están en esa posición son las que son injustas”, expresó.

La intérprete de "Insensible a ti" también fue cuestionada sobre los rumores de una posible boda con Cibad Hernández, con quien mantiene una relación desde hace ocho meses; sin embargo, evitó responder.

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