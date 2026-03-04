Más Información

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dijo que la ruta legislativa que recorrerá la se va a privilegiar el compromiso, el análisis y la discusión plural en busca de consensos que exige México para seguir fortaleciendo nuestra .

En entrevista afirmó que la en materia electoral -que presentó a la colegisladora la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo-, toma en cuenta lo que opina la gente en torno a la participación política y garantiza la democracia.

En entrevista, agregó que ahora se tendrá que trabajar para alcanzar los consensos: “lo que creo es que esta iniciativa lo que tiene que reflejar es la posición que ha tenido la presidenta de la República".

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recibe la iniciativa de la reforma electoral (04/03/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Recordó que el Ejecutivo envió el proyecto para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Diputados, donde espera que se abra un proceso de discusión amplio sobre el tema.

Dijo que la reforma electoral forma parte de los compromisos que hizo Claudia Sheinbaum durante toda su campaña para reducir los gastos en materia electoral, para que los legisladores plurinominales busquen el voto de la gente y que realicen más “trabajo de territorio y menos de escritorio”.

Además, incluye algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con conservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral y el planteamiento para disminuir en 25 por ciento los gastos en materia electoral.



“Son cuestiones que se tendrían que estar discutiendo y creo que esto enriquece el debate”, sobre todo porque se toma en cuenta lo que opina la gente en torno a la participación política; además, garantiza la democracia y la lucha por la justicia social que se refleja en el voto de la población.

