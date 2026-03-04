Más Información

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Cámara de Diputados recibe reforma electoral de Sheinbaum; plantea modificar 11 artículos

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Este miércoles 4 de marzo, se envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de , una propuesta emitida por la presidenta de la República

La propuesta fue recibida por la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

Dicha iniciativa, denominada "Decálogo de la democracia" se rige bajo diversos ejes:

  • Elección de la representación proporcional del Congreso
  • Reducción del gasto
  • Mayor fiscalización
  • Voto en el extranjero
  • Reducir tiempos de radio y televisión en tiempos electorales
  • Inteligencia artificial
  • Cómputos distritales
  • Democracia participativa
  • Eliminación del nepotismo
  • No reelección

Por otro lado, la iniciativa de reforma produjo debates entre los partidos aliados con , el Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT); ya que ambos no dieron su aprobación inmediata a la reforma e insistieron en una revisión más rigurosa.

En dicho escenario, el coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, confesó que era difícil que los aliados del partido guinda apoyaran la iniciativa de reforma. Sin embargo, esto no representó ruptura en las alianzas.

Asimismo, Monreal aseguró que el diálogo se amplió con todos los partidos, incluidos los de oposición: PRI, PAN, Movimiento Ciudadano.

Consulta acá el documento íntegro de la reforma electoral

