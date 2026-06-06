Un cierre de gira merecía un gran escenario: el Auditorio Nacional que, entre los 80 conciertos que han ofrecido Emmanuel y Mijares, le hicieron un espacio a Pandora y Flans para despedir su "Inesperado Tour".

“Gracias, Mijares, por prestarnos el Auditorio”, le dice Isabel Lascurain bromeando al cantante, al aparecer como invitado sorpresa para interpretar "Ay, amor" con Ilse al frente.

De a poco, se van sumando Mayte, Mimí, Fernanda e Isabel para abrazar a quien junto a Emmanuel lleva 13 años actuando en el foro de Reforma con lo que empezó como el "Two’r Amigos".

Pero no se puede ir de su escenario sin felicitarlas y sin cantar juntos "Para amarnos más".

El show, que es un ir y venir a los años 80, no puede cerrar sin la imperdonable: "Cómo te va mi amor", no solo coreada por 10 mil almas nostálgicas, sino por otra voz que ha reinado en el Auditorio Nacional: Emmanuel.

Un cierre de gira merecía un gran escenario: el Auditorio Nacional que, entre los 80 conciertos que han ofrecido Emmanuel y Mijares, le hicieron un espacio a Pandora y Flans para despedir su "Inesperado Tour" 🎤

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Padrino de Pandora hace más de 40 años, recuerda cuando conoció a sus integrantes siendo unas niñas y destaca la sensualidad de las integrantes de Flans.

“No puedo creer que ya se va a terminar esto (el tour)…”, les advierte.

“Les estamos siguiendo los pasos”, responde Isabel.

“Más allá de las canciones, ustedes representan recuerdos”, destaca Emmanuel, antes de cantar juntos "Sentirme vivo" para celebrar la despedida.

Pandora y Flans con Emmanuel en el escenario del Auditorio Nacional. Foto: Nora Marín/EL UNIVERSAL.

Las cinco integrantes hacen una pausa a un tour que originalmente sería de un año, para dedicarse a sus respectivos discos y tomar un descanso.

“Qué noche tan contradictoria y de noches encontradas. Les agradecemos mucho. En esto hemos aprendido a que nunca digas adiós, sino un hasta pronto en esta primera etapa”, expresa Mayte.

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Una vez más, las cinco integrantes traen al público un poco del vasto repertorio que ha marcado sus carreras desde los años 80, entre baladas como "Hay que empezar desde abajo", "Sólo él y yo", "Alguien llena mi lugar", "Finge que no", "20 millas" y "Cuando tú no estás", interpretadas en conjunto y en momentos individuales.

Pero también otros éxitos de la época que el público canta de memoria: "Maldita primavera", "Yo no te pido la luna" y un rítmico popurrí de Juan Gabriel.

Entre brillos dorados y plateados, ahora llevan a su público a los 80, bajo una esfera y en una fiesta que pone a bailar a todos: "Tímido", "Me he enamorado de un fan" y una sorpresa: "Ni tú ni nadie", del nuevo disco de Flans.

Foto: Clasos/photo/Alfonso Manzano.

“Pandora cumplió 40 años de carrera”, dice Ilse para presentar a Pandora con la canción "Secreto de amor".

“Flans también está cumpliendo 40 años. La Academia del Grammy les otorgó un Grammy. A nosotros no. Lo máximo a lo que hemos llegado es a dos ‘Doctores Simi’”.

"No controles", "Las mil y una noches" y "Con tu amor" despiden la noche ante un alborotado público, entre los que se encuentra un discreto pero elogiado Benny Ibarra.

Cuarenta años de pop, cinco años de una gira, cinco shows en el Auditorio Nacional, 180 minutos de fiesta y música, 30 canciones y dos cambios de vestuario dieron forma a este show con el que comienza la pausa de Pandora y Flans, en el emblemático escenario “prestado”.

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