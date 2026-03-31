Más Información

Cranegrura, una obra de la italiana Camilla Alberti creada desde las ruinas

Cranegrura, una obra de la italiana Camilla Alberti creada desde las ruinas

“La FIFA es una fuerza de ocupación”: Juan Villoro

“La FIFA es una fuerza de ocupación”: Juan Villoro

Historia de la pandemia: testimonios del encierro

Historia de la pandemia: testimonios del encierro

¿Quién es Minerva Reynosa Álvarez, nueva coordinadora Nacional de Literatura?

¿Quién es Minerva Reynosa Álvarez, nueva coordinadora Nacional de Literatura?

Nombran a Minerva Reynosa Álvarez nueva Coordinadora Nacional de Literatura

Nombran a Minerva Reynosa Álvarez nueva Coordinadora Nacional de Literatura

Cultura anuncia Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Cultura anuncia Museo Textil de Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La vida de no gira en torno al éxito de sus interpretaciones y a las más de cuatro décadas de trayectoria con Pandora.

Para la cantante, su manera de sentir el mundo y de cómo interactúa en él, siendo una figura pública, son motivo de reflexión.

En su camino de autoconocimiento, Mayte comparte que se ha apoyado en un psiquiatra, a quien, incluso, le ha cuestionado si podría estar dentro del espectro autista.

“Yo le digo a mi psiquiatra si no soy tantito autista, porque no puedo estar con mucha gente mucho rato, y él me dice que no”, comparte entre risas.

Mayte cuenta que ha encontrado en la introspección una herramienta para sobrellevar el estrés que le genera su trabajo y ahora su participación en el programa de Televisa, Juego de voces, lo que la ha llevado incluso a modificar su rutina para procesar lo vivido en el foro.

“No me gusta tener chofer, me gusta regresar sola, poner mi música zen, y así me voy, asimilando todo, soltando. Trabajo mucho conmigo misma”.

Lee también:

El programa, reconoce Mayte, la confronta no como artista, sino como persona y la lleva al límite emocional.

“Es uno de los pocos programas que me causan estrés, por eso medito mucho, pido mi espacio, que hay poco en Juego de voces, pero ya después llego a mi casa a desengentarme; no como con mis compañeros”.

Un desafío que enfrentó recién fue interpretar un tema de reggaetón, género con el que no se identifica.

“Sufrí mucho porque el reggaetón no tiene ni siquiera palabras completas. No dice la F, se comen la S, acentúan diferente. Sin embargo me entró admiración por estos cantantes”.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lupita Jones estalla contra fans de Fátima Bosch los llama “violentos” y lanza tajante mensaje “A ver, mijitos”. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL /EFE/AFP//Hugo Salvador El Universal

Lupita Jones estalla contra fans de Fátima Bosch: los llama “violentos” y lanza tajante mensaje: “A ver, mijitos”

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”

Drama en palacio: Camila rechaza a la madre de Kate Middleton… pero Carlos III la “adora”. Foto: (AP Photo/Evan Vucci) / EFE/Frank May

Drama en palacio: Camila rechaza a la madre de Kate Middleton… pero Carlos III la “adora”

VIDEO: concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en pleno escenario y se vuelve viral. Foto: Tomada de TikTok @creativemomentsx

VIDEO: concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en pleno escenario y se vuelve viral

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian presume su figura ‘imposible’ con ajustado vestido blanco y deslumbra

[Publicidad]