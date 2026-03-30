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Lade “” subió la intensidad entre los participantes, no solo por los retos musicales, sino por los momentos personales que dejaron ver la relación entre hermanos. Además, el programa contó con invitados especiales como Xavi y Amanda Miguel, quienes aportaron fuerza y nostalgia al escenario.

Desde el inicio, la competencia arrancó con estrategia. Walo y Esteban Silvas fueron elegidos capitanes, asumiendo la responsabilidad de definir qué integrantes participarían en cada reto.

El primer duelo de la noche, “Tres contra tres”, enfrentó a Los Consentidos, con Camila Fernández, José Luis Roma y Esteban Silvas, quienes interpretaron “Cada beso”. Del otro lado, Los Favoritos respondieron con Isabel Lascurain, Alex Fernández y Raúl Roma, cantando “Aquí estoy yo”. La votación del público favoreció a este último equipo, que se llevó el primer punto.

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En “La Tuya contra la mía”, Ernesto D’Alessio salió de su zona de confort al interpretar “No podrás”, mientras Mayte Lascurain apostó por el reggaetón con “Provenza”. El público se inclinó nuevamente por Los Favoritos, que sumaron su segundo punto.

En entrevista con , Mayte reconoció que el género urbano representa un reto personal:

“No me gusta interpretarlo, pero es el chiste que toque los lugares poco comunes. Mi música es de sentir. Soy una artista que transmito. Fue una experiencia diferente”, contestó Mayte con nerviosismo.

Uno de los momentos más íntimos llegó con el “Momento Angelical”, donde las hermanas Mayte e Isabel Lascurain compartieron recuerdos y diferencias en su personalidad, evidenciando la complicidad que las une.

La emoción continuó en “Te la dedico”, cuando los hermanos Silvas abrieron su corazón. Esteban dedicó “Tal como eres” a Walo, recordando su apoyo en momentos difíciles:

“Sabes que eres una persona que amo muchísimo y de la cual estoy muy agradecido. Haz estado en los momentos más díficiles y me has abierto las puertas de tu casa. Me has ayudado en diferentes áreas cuando estaba en lo más bajo”, dijo Esteban.

Por su parte, Walo evocó un momento familiar al cantar “Ingrato amor”, recordando cuando ambos cantaron para su abuelo en el hospital. El instante se volvió aún más especial con la participación de su hijo, Oswaldo Axel, en el acordeón. En este reto, Los Favoritos volvieron a sumar.

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El “Duelo Regional” marcó la aparición de Xavi, quien interpretó “Aguántame” junto a Walo y “No capea” con Jorge D’Alessio, mostrando su versatilidad y aportando dos puntos a Los Consentidos.

Otro “Momento Angelical” fue protagonizado por los hermanos Fernández, quienes desmintieron rumores de rivalidad y destacaron la sana competencia entre ellos:

“Por lo general hacemos competencias, la mayoría de las veces yo he sido ganador”, dijo Alex Fernández.

En “Con un solo instrumento”, José Luis Roma brilló al piano con “Amigos no por favor”, enfrentándose a Alex Fernández, quien interpretó “Un año” en versión acústica. Los Consentidos se llevaron dos puntos.

La noche continuó con el “Duelo de baladas clásicas”, donde Amanda Miguel compartió escenario con Isabel Lascurain en “El me mintió” y con Camila Fernández en “Así no te amará jamás”, sumando un punto para Los Consentidos.

En el “Duelo Final”, Mayte Lascurain interpretó “No lo beses”, mientras Raúl Roma respondió con “Alguien llena mi lugar”. Aunque Los Favoritos ganaron este último punto, no fue suficiente.

El marcador final quedó 12 a 10 a favor de Los Consentidos, quienes lograron remontar y llevarse la victoria en una noche donde la música fue el pretexto para mostrar vínculos, recuerdos y emociones entre hermanos.

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