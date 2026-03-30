Más Información

Ladrones robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia hace una semana, informó la policía este domingo

Ladrones robaron cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de un museo en Italia hace una semana, informó la policía este domingo

El regreso de Hannah Montana, Nueva Caledonia y el “giveaway” de Sheinbaum: memes de la semana

El regreso de Hannah Montana, Nueva Caledonia y el “giveaway” de Sheinbaum: memes de la semana

"Los gobiernos son lacayos de la élite": entrevista a Irvine Welsh

"Los gobiernos son lacayos de la élite": entrevista a Irvine Welsh

Escuchar al otro para contar lo de uno. Ensayo sobre Un asesino solitario, de Élmer Mendoza

Escuchar al otro para contar lo de uno. Ensayo sobre Un asesino solitario, de Élmer Mendoza

Una puerta giratoria: un poema de Claudia Kerik

Una puerta giratoria: un poema de Claudia Kerik

“África es la humanidad buscándose a sí misma”: entrevista a Ebbaba Hameida

“África es la humanidad buscándose a sí misma”: entrevista a Ebbaba Hameida

Durante las grabaciones del segundo programa de “Juego de voces”, Camila, hija de Alejandro Fernández, se disponía a saludar al público cuando, de pronto, cayó al suelo frente a las cámaras, lo que ocasionó que la producción se detuviera para llevar a la cantante a la enfermería.

“Había un hoyo que no vi porque estoy un poco ciega y lo pisé; mi pie se quedó ahí”, explicó a EL UNIVERSAL. Además de sufrir un gran raspón, se abrió una parte del dedo del pie.

Su hermano Alex, quien también participa en el programa, dice que tomó el accidente a broma, pero al ver que su hermana no se levantaba, se preocupó: “Al principio me reí y ya después dije: ‘Sí es delicado’, pero a la hora de la hora ya no”.

Lee también

Cristian Castro conquista con campaña de Vix

La campaña con la que Cristian Castro promueve la suscripción de Vix para ver el Mundial, ha sido más vista y que cualquier programa de la plataforma de Televisa.

El cantante ha impactado no solo en tv, también en las redes sociales, donde las nuevas generaciones han descubierto el lado divertido del "Gallito Feliz".

La campaña del intérprete de “Azul” sirvió además para impulsar la promoción de sus conciertos por el país. Eso sí, esta vez nadie discutirá que no está “haciendo nada”.

Cristian Castro en el Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Cristian Castro en el Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Cuestionan resultados de elecciones en la ANDA

Mientras algunos celebran que Marco Treviño repita periodo como dirigente de la Asociación Nacional de Actores, después de que resultara ganador en la Elección del Comité Ejecutivo Nacional 2026-2030 que se llevó a cabo del 23 al 27 de marzo, otros cuestionan el triunfo del actor.

En redes sociales ya se han manifestado voces que cuestionan la legalidad de los comicios y la validez del triunfo de Treviño y sus compañeros de fórmula:

Tizoc Arroyo, Lourdes Gazza, Aleyda Gallardo y Gloria Obregón.

Treviño ganó por 25 votos a su más cercana contrincante, la planilla Ámbar en la que la actriz Aleyda Gallardo contendía por el mismo cargo que Treviño, obteniendo cada uno 983 y 958 votos.

Marco Treviño secretario general de la ANDA. Foto: Instagram Marco Treviño
Marco Treviño secretario general de la ANDA. Foto: Instagram Marco Treviño

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Lupita Jones estalla contra fans de Fátima Bosch los llama “violentos” y lanza tajante mensaje “A ver, mijitos”. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL /EFE/AFP//Hugo Salvador El Universal

Lupita Jones estalla contra fans de Fátima Bosch: los llama “violentos” y lanza tajante mensaje: “A ver, mijitos”

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

Belinda busca acuerdo legal con Lupillo Rivera… y él explota: “No haremos trato, vamos con todo”

Drama en palacio: Camila rechaza a la madre de Kate Middleton… pero Carlos III la “adora”. Foto: (AP Photo/Evan Vucci) / EFE/Frank May

Drama en palacio: Camila rechaza a la madre de Kate Middleton… pero Carlos III la “adora”

VIDEO: concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en pleno escenario y se vuelve viral. Foto: Tomada de TikTok @creativemomentsx

VIDEO: concursante de Miss Grand Thailand pierde la dentadura en pleno escenario y se vuelve viral

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian presume su figura ‘imposible’ con ajustado vestido blanco y deslumbra

[Publicidad]