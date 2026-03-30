Durante las grabaciones del segundo programa de “Juego de voces”, Camila, hija de Alejandro Fernández, se disponía a saludar al público cuando, de pronto, cayó al suelo frente a las cámaras, lo que ocasionó que la producción se detuviera para llevar a la cantante a la enfermería.

“Había un hoyo que no vi porque estoy un poco ciega y lo pisé; mi pie se quedó ahí”, explicó a EL UNIVERSAL. Además de sufrir un gran raspón, se abrió una parte del dedo del pie.

Su hermano Alex, quien también participa en el programa, dice que tomó el accidente a broma, pero al ver que su hermana no se levantaba, se preocupó: “Al principio me reí y ya después dije: ‘Sí es delicado’, pero a la hora de la hora ya no”.

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Cristian Castro conquista con campaña de Vix

La campaña con la que Cristian Castro promueve la suscripción de Vix para ver el Mundial, ha sido más vista y que cualquier programa de la plataforma de Televisa.

El cantante ha impactado no solo en tv, también en las redes sociales, donde las nuevas generaciones han descubierto el lado divertido del "Gallito Feliz".

La campaña del intérprete de “Azul” sirvió además para impulsar la promoción de sus conciertos por el país. Eso sí, esta vez nadie discutirá que no está “haciendo nada”.

Cristian Castro en el Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Cuestionan resultados de elecciones en la ANDA

Mientras algunos celebran que Marco Treviño repita periodo como dirigente de la Asociación Nacional de Actores, después de que resultara ganador en la Elección del Comité Ejecutivo Nacional 2026-2030 que se llevó a cabo del 23 al 27 de marzo, otros cuestionan el triunfo del actor.

En redes sociales ya se han manifestado voces que cuestionan la legalidad de los comicios y la validez del triunfo de Treviño y sus compañeros de fórmula:

Tizoc Arroyo, Lourdes Gazza, Aleyda Gallardo y Gloria Obregón.

Treviño ganó por 25 votos a su más cercana contrincante, la planilla Ámbar en la que la actriz Aleyda Gallardo contendía por el mismo cargo que Treviño, obteniendo cada uno 983 y 958 votos.

Marco Treviño secretario general de la ANDA. Foto: Instagram Marco Treviño

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