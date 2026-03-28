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Ni ser periodista ni estar en un concierto de garantiza el buen comportamiento del espectador. lo comprobó en el Auditorio Nacional durante el show sinfónico del cantante.

La comunicadora tenía un lugar privilegiado en primera fila de balcón, pero en cuanto inició el concierto decidió ponerse de pie… y quedarse así. Los reclamos no tardaron: personas detrás le pedían que se sentara porque les bloqueaba la vista.

Nada funcionó hasta que intervino el personal de seguridad, que prácticamente la obligó a volver a su asiento. Porque sí, la emoción puede ganar… pero no por encima de todos los demás.

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Maria Daniela y Denisse Guerrero se cantan mutuamente “Pobre estúpida”

Una de las rivalidades más sabrosas del pop mexicano de los 2000 acaba de recibir su acta de defunción… y con beat incluido. María Daniela y Denisse Guerrero lanzaron juntas el remix de “Pobre estúpida”.

La canción, que en 2008 se dijo estaba dedicada a la vocalista de, siempre fue negada como ataque directo. Pero el mito sobrevivió… hasta ahora.

Con el mensaje “lo arreglaron en el remix”, ambas juegan con la narrativa y la desactivan al mismo tiempo. Porque si algo sabe hacer bien el pop, es convertir el chisme en estrategia… y la rivalidad en lanzamiento.

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Karol Sevilla reta a Ángela… y las fans ya las subieron al Ring Royal

decidió que si hay ruido, mejor hacerlo espectáculo. Según contó el influencer Pablo Chagra, la actriz habría retado a a subirse al Ring Royal, luego de varios comentarios cruzados que ya venían circulando en redes.

La respuesta pública de Ángela fue todo lo contrario al pleito: bendiciones y deseos de paz. Pero fuera de cámara, dicen, el reto sí existió… y ahí fue donde el fuego prendió.

Si bien las protagonistas bajaron el tono, las fan no. En redes ya se armó la campal digital en la que unas apoyan a Karol y otras defienden a Ángela. Pero al final, como casi siempre, el verdadero combate no está en el ring (por ahora).

Ángela Aguilar le responde a Karol Sevilla.
Ángela Aguilar le responde a Karol Sevilla.
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