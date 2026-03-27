A un mes de que profesores del Centro de Capacitación Cinematográfica denunciaran malas condiciones laborales, la dirección de la escuela no se ha sentado con los inconformes para escucharlos.

Esta tarde, por medio de un comunicado, la Coalición de Trabajadores Académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica AC informó que su pliego petitorio que incluía mesas de trabajo, sigue sin respuesta.

“No puede construirse una política cultural integral sobre la negación de derechos laborales elementales. Fortalecer el cine mexicano implica también fortalecer la dignidad de sus docentes”, se lee en el texto.

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El pasado 26 de febrero la Coalición entregó un pliego petitorio a la dirección del CCC (por sus siglas), una de las escuelas de cine más importantes de México, así como a las Secretarías de Hacienda y Cultura, además de la Presidencia de la República.

Los docentes han señalado que no están contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, pese a que realizan un trabajo subordinado, con horarios, programas académicos y directrices institucionales claras.

En lugar de ello son contratados mediante el Capítulo 3000, como “prestadores de servicios profesionales”, figura que niega la existencia formal de una relación laboral y no genera prestaciones laborales de ningún tipo.

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La Coalición tiene entre sus integrantes a los cineastas Maria Inés Roque (“Papá Iván”), Francisco Vargas (“El violín”) y Natalia Bruchtein (“Lachatao”), el cinefotógrafo Juan José Saravia (“Matando Cabos”), la diseñadora de producción Gloria Carrasco (“Con esa misma mirada”) y el decano Juan Francisco Urrusti.

Roque comenta a EL UNIVERSAL que hasta ahora la única respuesta de la dirección del colegio sólo dejó ver que no reconoce a la Coalición.

“Una respuesta fue dejar ver como una distinción, de talleristas y profesores en activo, tratando de separar y eso no lo puede hacer. Un maestro es un maestro, un docente, un docente, tal vez alguien que da un taller tenga que salir a preparar un corto, pero eso no lo hace menos que quien está enfrente de un salón. Lo que percibimos en la comunicación fue una estratificación y no un reconocimiento a la colación. Y justo la Coalición se formó para que vieran que no sólo eran unos cuantos los que iban a las juntas”, detalla Roque.

La entrevistada deja claro que saben que se trata de un problema que va más allá del CCC, pues el Capítulo 3000 afecta a todas las secretarías, pero esperaba que la dirección del colegio mostrara interés en dialogar con los docentes.

Roque reitera que aún así la Coalición no ha pensado en un paro.

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