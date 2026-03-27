La pasarela llega hasta México. El elenco de “El diablo viste a la moda 2” se alista para visitar el país como parte de su gira promocional.

La noticia fue anunciada en las redes sociales de 20th Century Studios, donde también se informó que parte del reparto recorrerá ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres.

Aún hay detalles por confirmar, como la fecha y la sede de la visita. Sin embargo, los fanáticos esperan la llegada de las figuras estelares de la cinta: Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep.

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La película llega dos décadas después de su estreno en 2006 y tiene previsto su estreno en cines mexicanos el 30 de abril.

The world's our runway. The Devil Wears Prada 2 global tour is coming.



📍Mexico City

📍Tokyo

📍Seoul

📍Shanghai

📍New York

📍London pic.twitter.com/hEtQZsq1Qz — 20th Century Studios (@20thcentury) March 27, 2026

¿De qué trata “El diablo viste a la moda 2”?

La esperada secuela sigue a Miranda Priestly, editora en jefe de Runway, en su intento por adaptarse a un mundo donde el periodismo impreso está en declive. En este nuevo escenario, se enfrenta a Emily Charlton, su antigua asistente, ahora convertida en una influyente ejecutiva de un grupo de lujo.

Ante los cambios en la industria, Miranda se ve obligada a buscar alianzas estratégicas para mantener a flote la revista.

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Por la primera entrega, Meryl Streep obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz por su interpretación de Miranda Priestly. Por su parte, Emily Blunt y Anne Hathaway dieron vida a Emily Charlton y Andy Sachs, respectivamente, dos asistentes sometidas a la exigente y rigurosa dinámica impuesta por Priestly.

*Con información de EFE.