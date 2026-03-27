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El actor surcoreano Lee Sang Bo fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la ciudad de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi, este 27 de marzo , alrededor del mediodía.

La noticia fue confirmada por su agencia, Korea Management Group (KMG), a través de un comunicado en el que informaron que, a petición de la familia, no se revelará la causa del fallecimiento. Asimismo, señalaron que el velatorio se llevará a cabo en la funeraria central de la localidad.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del actor fue encontrado por un familiar, quien dio aviso a las autoridades.

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La policía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte; hasta el momento, no se han encontrado indicios de violencia ni señales de un posible crimen en el lugar.

¿Quién era Lee Sang Bo?

Lee Sang Bo, de 45 años, participó en diversos K-dramas como "Miss Monte Cristo", donde obtuvo su primer protagónico, así como "Private Lives" y "Elegant Empire". Inició su carrera con la serie "The Invisible Man" (Invisible Man Choi Jang-su).

En septiembre de 2022, el actor se vio envuelto en una polémica tras ser señalado por presunto consumo de drogas. No obstante, posteriormente se aclaró que se trató de un malentendido relacionado con un tratamiento psiquiátrico.

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Aunque en el hospital dio negativo en un análisis toxicológico, en una prueba preliminar realizada en su domicilio se detectó morfina, lo que generó confusión en torno al caso.

La controversia afectó su carrera. En redes sociales, el actor expresó que cargar con el estigma de ser considerado “adicto” resultaba difícil, y reiteró que no consumía sustancias ilegales.

Tras ese episodio, Lee Sang Bo había retomado su actividad profesional y firmado con una nueva agencia.

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