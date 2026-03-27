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Pa'l Norte está a solo unas horas de llenar el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León con música por todo un fin de semana.
La edición 2026 de este festival tiene grandes propuestas entre su line up, desde los ya consolidados como The Killers, Interpol o Tyler, The Creator pasando por leyendas vivientes del calibre de Los Fabulosos Cadillacs o Love of Lesbian, hasta aquellos que vienen dando sus primeros pasos como Cuco y Andres Obregón.
El Pa'l Norte de este año se realizará del 27 al 29 de marzo en el que ha sido su casa desde la primera vez que irrumpió en la escena en 2012, el Parque Fundidora, que para legar solo debes subir a Metrorrey y bajar en la estación “Y Griega”, no en “Parque Fundidora” que te dejará algo lejos de tu destino.
Horarios por día Tecate Pal Norte
Los tres días de fiesta en el Tecate Pal Norte ya tienen horarios definidos incluso por escenario, aquí te dejamos la lista completa para que hagas tu agenda de conciertos y sepas a quienes deberás perderte para ver a tus favoritos.
Horarios Pal Norte 27 de marzo
Escenario Tecate Light
- Pacífica: 14:35 - 15:15
- Mau y Ricky: 15:45 - 16:25
- DLD: 16:55 - 17:45
- Siddhartha: 18:25 - 19:25
- Morat: 20:05 - 21:15
- Interpol: 22:00 - 23:05
- Tyler, The Creator: 00:00
- Escenario Tecate Original
- Rubio: 14:55 - 15:35
- Guitarricadelafuente: 16:10 - 16:55
- Camilo Séptimo: 17:35 - 18:30
- Jackson Wang: 19:15 - 20:15
- Myke Towers: 21:00 - 22:00
- Deftones: 22:50
Escenario Fusión Telcel
- Gran Sur: 14:40 - 15:20
- La Mosca: 15:50 - 16:30
- Balu Brigada: 17:05 - 17:55
- 31 Minutos: 18:40 - 19:40
- Royel Otis: 20:20 - 21:20
- Maldita Vecindad: 22:20 - 23:30
- Duncan Dhu: 00:10
- Escenario Sorpresa Viva
- Primer acto: 19:25 - 19:40
- Segundo acto: 21:15 - 21:30
Escenario Oasis Bacardí
- Medinna: 15:00 - 15:30
- Louta: 16:05 - 16:55
- Lia Kali: 17:30 - 18:30
- Simpson Ahuevo: 19:15 - 20:25
- Charles Ans: 21:15 - 22:30
- YSY A: 23:30
Escenario Club Social KIA
- Jordy Medina: 17:00 - 18:00
- RØZ: 18:00 - 19:10
- Coco & Breezy: 19:10 - 20:15
- Charly Jordan: 20:15 - 21:30
- Neil Frances (DJ Set): 21:30 - 23:00
- Channel Tres (DJ Set): 23:00 - 00:15
- The Blaze (DJ Set): 00:15
Escenario Acústico Hey Banco
- Niño Viejo: 15:30 - 16:00
- Paloma Morphy: 16:40 - 17:20
- Andrés Obregón: 18:00 - 18:50
- Cuco: 19:30 - 20:20
- La Santa Cecilia: 21:00 - 21:50
- Molotov: 22:30
Escenario Pilo's Bar
- Fara Fara: 15:55 - 17:25 / 18:00 - 19:00
- Sonido Mazter: 19:35 - 21:05
- Payasonicos: 21:40 - 22:40
- Sólido: 23:10 - 00:10
- Los Traileros del Norte: 00:30
Horarios Pal Norte 28 de marzo
Escenario Tecate Light
- La Pegatina: 14:20 - 14:50
- Paty Cantú: 15:20 - 16:00
- The Warning: 16:40 - 17:30
- Enjambre: 18:00 - 18:50
- Los Fabulosos Cadillacs: 19:35 - 20:45
- Kygo: 21:25 - 22:35
- Guns N' Roses: 23:25
Escenario Tecate Original
- Kapanga: 14:50 - 15:30
- Judeline: 16:00 - 16:45
- Nothing But Thieves: 17:20 - 18:15
- Simple Plan: 18:55 - 20:00
- Turnstile: 20:40 - 21:45
- Grupo Frontera: 22:25
Escenario Fusión Telcel
- Monte Casino: 14:30 - 15:05
- Miky Huidobro: 15:35 - 16:20
- Peces Raros: 17:00 - 17:40
- Esteman & Daniela Spalla: 18:20 - 19:20
- Cuco: 20:00 - 21:00
- Cypress Hill: 22:00 - 23:00
- Allison: 23:30
Escenario Oasis Bacardí
- Big Sempa: 15:00 - 15:30
- Luck Ra: 16:05 - 16:55
- Elena Rose: 17:45 - 18:45
- Ovy On The Drums: 19:15 - 20:25
- Lasso: 21:15 - 22:30
- El Bogueto: 23:30
Escenario Club Social KIA
- Kevis & Maykyy: 17:00 - 18:00
- Sickick: 18:00 - 19:00
- Bag Raiders: 19:00 - 20:15
- Parisi: 20:15 - 21:30
- Mariana BO: 21:30 - 22:45
- Ahmed Spins: 22:45 - 00:15
- The Martinez Brothers: 00:15
Escenario Acústico Hey Banco
- Andrea Bejar: 15:30 - 16:10
- Nasa Histoires: 16:40 - 17:20
- The Whitest Boy Alive: 18:00 - 18:50
- Love of Lesbian: 19:40 - 20:20
- Volován: 21:00 - 21:50
- Camilo Séptimo: 22:30
Escenario Pilo's Bar
- Good Ole Boys: 15:55 - 17:25
- Doble Filo: 18:00 - 19:00
- Toppaz: 19:35 - 21:05
- La Mole y sus Amigos: 21:30 - 23:00
- KDT's de Linares: 23:40 - 00:40
Salomón Robles: 01:00
Horarios Pal Norte 29 de marzo
Escenario Tecate Light
- Silvestre y La Naranja: 14:20 - 15:00
- Los Claxons: 15:40 - 16:30
- Molotov: 17:15 - 18:10
- Halsey: 19:00 - 20:00
- Zoé: 20:55 - 22:05
- The Killers: 23:00
Escenario Tecate Original
- Kchiporros: 15:00 - 15:50
- Midnight Generation: 16:40 - 17:30
- Moenia: 18:05 - 19:00
- DJO: 19:45 - 20:45
- The Lumineers: 21:35 - 22:40
- Panteón Rococó: 23:20
Escenario Fusión Telcel
- Los Blenders: 15:15 - 15:50
- Marky Ramone: 16:20 - 17:00
- El Haragán y Compañía: 17:30 - 18:10
- La Gusana Ciega: 18:45 - 19:45
- Love of Lesbian: 20:25 - 21:25
- Reyno: 22:05
Escenario Oasis Bacardí
- Gallo Armado: 14:20 - 14:45
- Luisa Almaguer: 15:10 - 15:40
- Nash: 16:10 - 16:50
- Santos Bravos: 17:20 - 17:50
- Yami Safdie: 18:30 - 19:20
- Rusowsky: 20:10 - 21:10
- Omar Courtz: 21:50 - 22:50
- C-Kan: 23:20
Escenario Club Social KIA
- Mario Santander: 16:30 - 17:30
- Karlo: 17:30 - 18:30
- 3BallMTY: 18:30 - 19:30
- Austin Millz: 19:30 - 20:30
- Lilly Palmer: 20:30 - 21:30
- Gryffin: 21:30 - 22:30
- Purple Disco Machine: 22:30
Escenario Acústico Hey Banco
- El Riqué: 15:15 - 15:55
- Jaze: 16:25 - 17:05
- Daniela Spalla: 17:35 - 18:35
- Siddhartha: 19:15 - 20:15
- Elefante: 20:55
Escenario Pilo's Bar
- Fara Fara: 15:40 - 17:10
- Tropical Panama: 17:45 - 18:45
- Carlos y José Jr.: 19:20 - 20:50
- De Parranda: 21:25 - 22:25
- Cardenales de Nuevo León: 23:00
¿Qué sí y que no llevar a Pa'l Norte?
Lo que SÍ puedes llevar a Pa’l Norte
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol
- Maquillaje
- Baterías externas
- Tapones para oídos
- Sombreros y gorras
- Bloqueador solar en crema/gel
- Termos vacíos
- Cámaras no profesionales
- Cámaras de grabación (máximo 12 cm)
- Paquetes de chicles cerrados
- Pomada de labios y lipgloss cerrado
- Bolsas pequeñas (máximo 30x30)
- Gel antibacterial
- Medicinas de prescripción (con receta médica)
Lo que NO puedes llevar
- Mascotas
- Peluches
- Masajeadores
- Luces químicas
- Láseres
- Comida o bebidas externas
- Sombrillas o paraguas
- Cadenas largas o joyería con picos
- Cigarros
- Cigarros electrónicos / vaporizadores
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Aerosoles (desodorantes, pintura, etc.)
- Bolsas o mochilas mayores a 30x30
- Hebillas grandes o con picos/estoperoles
- Calcomanías, volantes o publicidad
- Botellas de vidrio, latas o vasos
- Hieleras
- Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
- Odres o anforitas
- Cualquier tipo de arma (navajas, gas pimienta, pirotecnia)
- Drogas, sustancias ilícitas o parafernalia
- Medicamentos sin receta
- Cámaras profesionales o equipo de grabación (lentes desmontables, tripiés, etc.)
- Drones
- Cornetas o instrumentos (incluyendo latas de aire comprimido)
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