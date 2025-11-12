Más Información

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

” estrenó su primer tráiler a través de redes sociales, donde mostró el regreso de Miranda (Meryl Streep) y Andy (Anne Hathaway) a la famosa saga de comedia.

En el adelanto se escucha de fondo la canción “Vogue” de Madonna, tema que se popularizó por homenajear a distintos íconos del cine y por retratar la vida glamurosa del modelaje. Con el tiempo, se convirtió en un himno para la comunidad LGBTIQ+.

A través de las imágenes se observan los icónicos tacones rojos, así como distintos accesorios y escenas que hacen referencia al competitivo mundo de la moda.

Al final del tráiler, Meryl Streep se encuentra con Anne Hathaway en un elevador, y le dice: “Ya era hora”, una frase que refleja la vibra y la exigencia que definieron a su personaje hace ya 19 años.

El tráiler de la película ya cuenta con más de 161, 000 reproducciones y a través de redes sociales fans expresaron su emoción por ver a las estrellas del cine regresar a interpretar a su personajes.

El diablo viste a la moda” fue una de las películas más destacadas de los años 2000 por abordar temas como el sacrificio personal y las dificultades que enfrentan las mujeres líderes en el ambiente corporativo.

Esta segunda parte promete regresar a las calles de Nueva York y a las modernas oficinas de la revista Runway. La película está dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna. Además, contará con la participación de:

  • Emily Blunt
  • Stanley Tucci
  • Kenneth Branagh
  • Simone Ashley
  • Justin Theroux
  • Lucy Liu
  • Patrick Brammall
  • Caleb Hearon
  • Helen J. Shen

La cinta ” llegará a las salas de cine mexicanas el 30 de abril de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 1 de mayo.

