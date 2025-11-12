Más Información

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

ha vuelto a ponerse la gorra de cineasta y acaba de realizar “Hombre al agua” en locaciones de Yucatán, que también protagoniza.

De acuerdo con integrantes de la producción, se trata un drama con tintes de comedia, en la que también hay parte oníricas para machar con todo.

“Es una película reflexiva, muy interior de él; tiene cosas de comedia y también una parte de ensoñación, es decir, cosas que no son tan realistas, pero funcionan muy bien”, comentan.

“Hombre al agua” es la tercera película de Gael como realizador, luego de “Déficit” (2007) y “Chicuarotes” (2019). También ha dirigido historias en las antologías “8” y “Revolución”, así como episodios en las series “Mozart in the jungle” (cuya actuación le valió un Globo de Oro) y “Aquí en la tierra”.

El tapatío grabó en locaciones cercanas al Parque La Mejorada y en una hacienda, así como calles de la llamada Ciudad Blanca. El guion de la historia fue coescrito por él y producido por La Corriente del Golfo, la productora que fundó junto con su colega y amigo Diego Luna.

En su momento Jean Claude Carriere, escritor de cabecera de Luis Buñuel (“Los olvidados”) consideró que Gael tenía madera de director y sólo era cuestión de tiempo y que él se atreviera a hacerlo.

Gael debutó como actor en la telenovela “El abuelo y yo”, así como en comerciales de Canal 5, para luego hacer “De tripas corazón”, corto nominado al Oscar a inicios de los 90s. A finales de esa protagonizó la que está cumpliendo 25 años.

Durante su pasada participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el también ganador en Venecia por “Y tu mamá también”, apuntó que “Amores perros” era una cinta obligada para ver.

“Ya no lo digo como opinión, sino como un dato. El que quiere estudiar cine debe verla en algún momento; si eres joven y no te tocó, tienes que hacerlo. Los compañeros de mis hijos apenas la están viendo”, subrayó en esa ocasión.

“Hay un momento similar a cuando nosotros veíamos películas con las que de la adolescencia íbamos a madurez, como “Naranja mecánica” (de Stanley Kubrick, 1971) de la que hablaban puntualmente. “Amores perros” hace una terrible pregunta que es a dónde vamos, hacia dónde vamos y eso, cuando eres joven, es una pregunta que te moviliza mucho”, externó.

