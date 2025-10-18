Más Información

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla

Galería de Nueva York abre exposición sobre la revista “Artes Visuales” del Museo de Arte Moderno

Ella era Baek Se-hee, la escritora del exitoso libro “Quiero morir, pero también comer tteokbokki”, fallecida a los 35 años

Español accesible, mestizaje y creatividad digital: conclusiones del CILE 2025 en Perú

Gioconda Belli gana el Premio Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2025

aseguró que sus hijos, de 16 y 14 años, “no han visto , su película debut que cambió el cine mexicano. No porque no puedan, sino porque él mismo considera que es demasiado fuerte. Con una sonrisa, admitió que sospecha lo contrario: “Los amigos hablan de la película… seguro ya la vieron pero sin decirme.” Detalle doméstico: en su casa, el Globo de Oro que ganó por “Mozart in the Jungle” terminó alguna vez entre los juguetes.

Juan Son, de ídolo indie a opinólogo (contra trans) cancelado

Juan Son volvió a aparecer… no con un disco, sino con una opinión que incendió redes. Al comentar una manifestación trans escribió: “Se me hace muy cruel como les mienten y les dicen que mutilarse es natural... estilo Frankenstein. ”El internet no tardó en pasar factura. De “genio incomprendido” pasó a “tío panista digital”.

Entre los comentarios más compartidos: “Ni has leído Frankenstein, el monstruo es más humano que tú.” “¿En qué momento pasaste de xoloitzcuintle chicloso a conspiranoico transfóbico?” Lo que alguna vez fue misterio artístico, hoy es ruido en X (antes Twitter). En la era actual, el talento puede sobrevivir al silencio… pero no al post equivocado.

Juan Son. Foto: Instagram.
Juan Son. Foto: Instagram.

Ben Stiller teme lo inevitable: que sus hijos lo documenten

Mientras presenta el documental sobre sus padres ("Stiller & Meara: Nothing is Lost"), Ben Stiller nos habló del posible día en que sus hijos filmen uno sobre él. Entre broma y resignación, confesó: “Puse una cláusula de no documentación en el contrato… pero si lo hacen, tendrán mucho material.”Stiller aceptó que para hablar de sus padres tuvo que exponer sus propios defectos. Por eso está listo para el karma: algún día, sus hijos podrían estrenar “Mi papá, Zoolander”. Y esa sí, sería su película más honesta.

Fotos: Apple TV + y Clasos
Fotos: Apple TV + y Clasos

