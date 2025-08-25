El diablo viste a la moda 2: todos los cameos que se verán en la nueva entrega; esto se sabe

La industria de la moda y del cine se unen nuevamente en la secuela de la emblemática película El diablo viste a la moda, con el rodaje ya en marcha en la bulliciosa ciudad de Nueva York.

Dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la cinta reunirá al cuarteto original, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci; junto a nuevos nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, Rachel Bloom, entre otros, para brindarnos una secuela épica, inolvidable y digna de "El diablo viste a la moda".

Se espera que la producción recupere el glamour de la primera entrega y lo adapte a los desafíos contemporáneos de la industria del periodismo y la moda.

La actriz Anne Hathaway volverá para protagonizar la nueva entrega. Foto: Glamour México

¿Qué impacto han tenido las filtraciones de imágenes del rodaje?

Desde el inicio del rodaje en junio de 2025, fanáticos y medios han captado imágenes de Anne Hathaway desfilando en deslumbrantes conjuntos de marcas como Rabanne, Dior, Stella McCartney o Saint Laurent, en una mezcla de atuendos vintage y contemporáneos que devuelven a la pantalla el icónico "nivel Runway".

Frente a esto, la diseñadora de vestuario, Molly Rogers, ha expresado su frustración por las filtraciones constantes de fotografías del set, lamentando que el impacto visual planeado pueda diluirse antes del gran estreno.

Meryl Streep como Miranda Priestly en el set de El diablo viste a la moda 2. Foto: X

¿Cuáles son los cameos que se verán en El diablo viste a la moda 2?

Inevitablemente, estas imágenes filtradas han revelado también a otras personalidades que tendrán apariciones en la nueva entrega de la película.

De acuerdo con Paloma y Nacho, la plataforma de contenido sobre cine de Cinépolis, estos son los artistas y celebridades que saldrán en El diablo viste a la moda 2:

Marc Jacobs (diseñador conocido a nivel mundial)

(diseñador conocido a nivel mundial) Sydney Sweeney (actriz y productora)

(actriz y productora) Jon Batiste (ganador del Grammy)

(ganador del Grammy) Calum Harper (modelo y estrella de Tik Tok)

Heidi Klum (modelo y presentadora que ya apareció en la primera película)

(modelo y presentadora que ya apareció en la primera película) Ashley Graham (modelo)

(modelo) Anok Yai (modelo)

Ciara (cantante y bailarina)

(cantante y bailarina) Paige DeSorbo (coconductora del podcast Giggly Squad)

Tina Brown (exeditora de The New Yorker y Vanity Fair)

(exeditora de The New Yorker y Vanity Fair) Amelia Gray Hamlin (modelo)

Molly Jong-Fast (analista política)

Amelia Dimoldenberg (comediante)

(comediante) Kara Swisher (columnista de The Wall Street Journal y The Washington Post)

Alek Wek (modelo)

(modelo) Karolina Kurková (modelo y actriz)

¿De qué tratará la nueva película?

Aunque no se ha revelado una sinopsis oficial de El diablo viste a la moda 2, la trama continuará la historia de Miranda Priestly, quien se enfrenta a la crisis de los medios impresos y debe lidiar con Emily Charlton, su antes asistente y ahora ejecutiva de una poderosa empresa de lujo, con el objetivo de asegurar los valiosos ingresos publicitarios para Runway. Miranda acudirá a Andy para obtener ayuda de cómo actuar.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

La entrega que ya promete drama, looks inolvidables y cameos icónicos, está prevista para estrenarse el 1 de mayo de 2026.

La secuela ya es una de las películas más estrenadas del 2026. Foto: Vogue

