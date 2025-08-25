Buena suerte Charlie: ¿cómo luce la actriz que interpretaba a la pequeña Charlie el día de hoy?

"Buena suerte Charlie" es una serie de comedia estadounidense que se emitió a través de Disney Channel del 4 de abril de 2010 al 16 de febrero de 2014.

Trata de Teddy, PJ y Gabe Duncan, unos adolescentes que llevan una vida típica, hasta que la llegada de su hermana pequeña, Charlie, pone toda la casa de cabeza. Su vida ahora tendrá que adaptarse a integrar a la bebé a sus rutinas y a sus actividades.

El elenco principal de la serie estuvo conformado por Bridgit Mendler, como Teddy; Jason Dolley, como PJ; Bradley Steven Perry, como Gabe; Leigh-Allyn Baker y Erick Allan Kramer, como los padres; y nada más y nada menos que Mia Talerico, quien dio vida a la icónica Charlie.

Lee también: Disney Store en México: así es por dentro la famosa tienda de la compañía en CDMX; reacciones se viralizan en TikTok

Mia Talerico en "Buena suerte Charlie". Foto: IMDb

La serie fue aclamada y conocida por el personaje de Charlie, a quien Mia Talerico comenzó a interpretar cuando tenía únicamente 11 meses de edad.

Tras cuatro exitosas temporadas, la popular serie de Disney llegó naturalmente a su fin. Mia Talerico, tenía 4 o 5 años cuando se grabó la última temporada de "Buena suerte Charlie".

Mia Talerico en "Buena suerte Charlie". Foto: IMDb

¿Cómo luce Mia Talerico ahora?

Actualmente, Mia Talerico tiene 16 años de edad -cumplirá 17 el 17 de septiembre- y se encuentra estudiando la preparatoria.

Lee también: La Casa de Los Famosos 3: cuarta noche de eliminación desata ola de memes; usuarios reaccionan a salida de Priscila Valverde

Mia Talerico en Instagram. Foto; Instagram @miatalerico101

Es creadora de contenido e influencer y sube videos relacionados a la industria de la moda, la belleza, recetas de comida y estilo de vida en general.

Su nombre ha surgido en redes, ya que hace algunos días, la actriz hizo una publicación en Instagram sobre su primer día de escuela en el grado 11 -segundo año de preparatoria en México- y se volvió viral.

Diversos usuarios destacan su incredulidad ante el hecho de que esa es la pequeña bebé y niña que solían ver en "Buena suerte Charlie".

Lee también: Tim Burton cumple años; estas son las mejores películas a del cineasta según la IA

¿Qué hizo Mia Talerico después de "Buena suerte Charlie"?

Luego de vivir sus primeros años en el ojo público y crecer en la pantalla junto con el personaje de Charlie, Mia Talerico continuó con su carrera como actriz.

En 2015 participó en un cortometraje llamado "Shadow Theory". Dos años después, en 2017, interpretó a Larissa McAdams en otro cortometraje titulado "Photographic Memory".

De 2018 a 2022 dio vida a Page Roger, como parte del elenco principal de la serie "Mani", de Brat TV. Y en 2023 interpretó al personaje de Molly en la serie dramática, "Conrad".

También te interesará:

Desde Lady Cineteca hasta Lord Pádel; así han sido los personajes más polémicos que se viralizaron en redes

Salud Mental en México; ¿qué instituciones ofrecen atención psicológica gratuita?

¿Cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México?; estos serán los estados más afectados, según el SMN

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov