El pasado viernes 22 de agosto se inauguró la nueva sucursal Disney Store en la zona sur de la Ciudad de México, en colaboración con la empresa Liverpool, convirtiéndose así en la primera tienda independiente de Disney en toda Latinoamérica.

Su apertura generó gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia estadounidense, quienes esperaban ansiosos su inauguración para añadir a sus colecciones todos los novedosos y exclusivos productos de sus personajes favoritos.

Durante el evento de inauguración, los asistentes fueron recibidos por el gran anfitrión del recinto, Mickey Mouse, en compañía de la tierna Minnie Mouse. Además, los primeros clientes disfrutaron de un espectáculo con mariachis, quienes deleitaron a los presentes con la interpretación de algunos de los temas musicales más famosos de Disney.

Disney Store llega a México, conoce todos los detalles acerca de la gran apertura y que productos puedes conseguir. Foto: Instagram

¿Cómo es por dentro y qué productos puedes encontrar?

Diversos usuarios ya han compartido en TikTok sus primeras experiencias de compra, develando algunas imágenes que muestran como es la sucursal por dentro. Por lo que se puede ver en los videos, la tienda cuenta con varios spots para fotografías, donde destaca la característica pelota de Pixar, así como una estatua de Mickey y Minnie.

En este espacio inmersivo podrás encontrar una amplia gama de mercancía de todas tus películas y sagas favoritas: Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, donde personajes emblemáticos como Spiderman, Capitán América, Stitch, Woody y el Rayo McQueen adornan los estantes de la sucursal.

Disney Store en México: así es por dentro la famosa tienda de la compañía en CDMX; reacciones se viralizan en TikTok. Foto: Captura de pantalla. TikTok

Entre los productos que se pueden adquirir destacan pijamas, sudaderas, camisetas, mochilas, loncheras, termos, tazas, vasos coleccionables, peluches, decoraciones y hasta disfraces para los más pequeños del hogar, ofreciendo a todos sus clientes una mágica experiencia llena de emociones y nostalgia.

Disney Store en México: así es por dentro la famosa tienda de la compañía en CDMX; reacciones se viralizan en TikTok. Foto: Captura de pantalla. TikTok

¿En dónde se ubica la nueva Disney Store en México?

Finalmente, la sucursal se encuentra en el segundo piso del Centro Comercial Perisur en la Ciudad de México, ubicado en Anillo Periférico Sur 4690, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel en la alcaldía Coyoacán.

Así que si no te quieres perder esta maravillosa aventura visita la nueva Disney Store, la cual estará abierta de lunes a domingo, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

