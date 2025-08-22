El martes pasado, Mickey, el famoso e icónico ratón de Disney reveló que se encontraba en territorio mexicano junto a sus amigos: Goofy y Donald, provocando que la inesperada visita de estos personajes al país se convirtiera en tendencia en redes sociales.

No obstante, a pesar de que aún se desconoce el motivo de esta dinámica, se espera que su llegada al país traiga buenas noticias y sorpresas para los fanáticos de la franquicia de animación Disney.

Mickey anuncia tour por México, estas fueron sus primeras paradas

La euforia se desató el pasado 17 de agosto, cuando Mickey compartió en sus redes sociales una publicación en la que mencionaba que estaba alistando su pasaporte y sus maletas para viajar, provocando que diversos usuarios se preguntaran sobre el próximo destino de Mickey.

Mickey Mouse anuncia tour por México; internautas le dan sus mejores "factos" sobre el territorio mexa. Foto: Facebook

De esta forma, en una segunda publicación, el emblemático ratón reveló que se dirigía rumbo a México, lo que sorprendió en gran manera a los internautas mexicanos, quienes con sorpresa, humor y expectativa reaccionaron a su llegada.

Usuarios le dan los mejores "factos" para sobrevivir a México

Aunado a ello, los internautas mexicanos no tardaron en hacer acto de presencia, quienes con ingenio y creatividad aprovecharon la situación para darle a Mickey algunos consejos y recomendaciones para disfrutar su estancia en el territorio mexicano.

Entre bromas y buen humor, los mexicanos le dieron la bienvenida a estos personajes animados. Algunos de los tips más destacados que los internautas compartieron con el ratón fueron:

El emblemático ratón de Disney, Mickey, reveló que hará un tour por el territorio mexicano. Su primera parada fueron las trajineras de Xochimilco. Foto: Facebook

" Celulares y carteras dentro de los calzoncillos"

"No vayan a Tepito "

"No le toquen el claxon a las camionetas polarizadas y con placas de estados del norte"

"Siempre por autopista , nunca por la libre, aunque les cueste un poco más"

"Mickey no uses el último vagón del metro "

"Si comen tacos , sepan que la SALSA QUE NO PICA, sí pica!"

"Siempre tengan un $200 libre en el auto (afuera de la cartera) y cambio para los viene viene, limpiaparabrisas, los niños de los chicles, el vagabundo, los señores del mercado que pasan estirando la mano, el malabarista del semáforo"

Por otro lado, este jueves, Mickey detalló que ya se encuentra en la capital del país, dando un tour por las coloridas trajineras del lago de Xochimilco, junto a Daisy. En las imágenes compartidas en Facebook ambos lucen felices y con divertidos outfits veraniegos.

"Mickey, que no te cobren más de $800 la hora de viaje, y son como 10 minutos de cruce si deciden toman el viaje largo. Y siempre es bueno contratar a los mariachis que andan en su trajinera tocando, o comer quesadillas de la chalupa. Igual puedes visitar a los ajolotes", recomendaron los usuarios.

Finalmente, más que diversión y risas, esta dinámica ha generado gran expectativa entre los fanáticos mexicanos, pues aunque no se ha revelado la razón de su visita al país, se rumorea sobre la posibilidad de un nuevo parque de atracciones de Disneyland en el territorio mexicano.

Con humor e ingenio, los usuarios mexicanos aprovecharon la situación para convertir el momento en un divertido recuerdo. Foto: Captura de pantalla

