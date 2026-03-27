El nombre de está siendo utilizado en redes sociales para pedir dinero y contactar a mujeres, una situación que el actor denunció públicamente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yáñez advirtió sobre la existencia de perfiles falsos que intentan engañar a sus seguidoras. “Hay un güey que se hace pasar por mí en Instagram; bueno, hay varios, pero hay uno en específico que está pidiendo dinero a las señoras… incluso les propone conocerlas en persona”, señaló.

El actor pidió extremar precauciones, ya que aseguró que incluso ya existe una víctima. “Hay una señora que se ha estado quejando porque esta persona le ha pedido dinero. Ya mostró comprobantes donde demuestra que le ha hecho depósitos”, explicó.

Ante esta situación, Yáñez aclaró cuáles son sus únicas cuentas oficiales y pidió ignorar cualquier otro perfil. “Mi Instagram es Eduardo Yáñez Ofc, no hay otro. Ese es el mío… En TikTok estoy como Eduardo Ya Lu, por Yáñez Luebano”, detalló.

Asimismo, recomendó bloquear y reportar cualquier cuenta sospechosa. “Me imagino que a varios compañeros les sucede lo mismo. Tengan mucho cuidado con este tipo de personas que se hacen pasar por otros; en este caso, por mí”,

Este tipo de engaños no es aislado. En los últimos años se han reportado casos de fraudes similares, como una estafa romántica en la que una mujer francesa perdió miles de euros al creer que mantenía una relación con el actor

