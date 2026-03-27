Manuel Mijares demostró que es uno de los intérpretes más completos de México, cuando la noche de este jueves ofreció su primer concierto sinfónico en el Auditorio Nacional, en el cual no sólo cantó temas pop, también se arriesgó con géneros como la trova y la ópera, pero imprimiendo su estilo y peculiar voz.

Faltaban diez minutos para las 21 horas y la orquesta, integrada por alrededor de 45 músicos y 10 coros, comenzó a afinar sus instrumentos mientras la luz del escenario se encendía; entonces se pudo apreciar el escenario diseñado con escalinatas y una plataforma redonda que dominaba la vista.

La obertura estuvo compuesta por fragmentos de "No se murió el amor", "Para amarnos más", "Bella", por mencionar algunas, las cuales tomaron fuerza debido a los arreglos orquestales.

La voz de Manuel Mijares comenzó a escucharse por el recinto, pero fue unos segundos después que surgió a la mitad de la plataforma gracias a un elevador, luciendo un elegante smoking negro y a ritmo de "Si me enamoró", dio inicio con este concierto sinfónico, el cual fue grabado en video.

“Gracias, son muy amables. Estamos por cumplir los 10 años de que hicimos este sinfónico en Bellas Artes y decidimos iniciar una gira con este concepto, que hoy llenó el Auditorio Nacional. Es muy importante su apoyo para mí, en enero cumplimos 40 años de carrera gracias a ustedes, por eso espero que disfruten este concierto”, dijo el cantante antes de continuar con el repertorio programado.

Mijares durante su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

"No se murió el amor" y "Corazón salvaje" fueron los temas que siguieron antes de que Mijares demostrara lo bien cuidada que tiene su voz, porque acompañado de los 10 coristas cantó a capela "Nube azul".

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Después de esto vino un medley de sus grandes éxitos como "Poco a poco", "Tan sólo", "Me acordaré de ti", "Siempre" y "Que nada nos separe", temas que las 10 mil personas presentes identificaron de inmediato y cantaron a la par que él.

“Como saben llevamos diez años en el Two’r Amigos, algo que disfruto mucho porque es una amistad que nació en los ochenta cuando ese gran artista me invitó a cantar con él, por eso siempre incluyo uno de sus temas en mis conciertos”, explicó Mijares antes de interpretar "Al final", éxito de Emmanuel.

Después de un solo de saxofón de Pedro Julio Avilés, un grito de “¡te amo!” se escuchó en el fondo del recinto, y Manuel Mijares respondió con un “yo también”, provocando risas; enseguida llegó un momento romántico y bohemio con "El breve espacio" y "Ojalá".

En este concierto en el Auditorio Nacional, Mijares hizo lo que quiso, desde repetir estribillos para que el público cantara, hasta sentarse al piano y tocar.

Aunque en el programa la siguiente canción era "El breve espacio", Mijares se adelantó y cantó una frase de "Si me tenías", lo que desató la euforia del público.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

Uno de los momentos más memorables llegó cuando incursionó en la ópera junto al tenor Javier Camarena, a quien presentó antes de que el público le cantara "Las mañanitas".

"No hace falta" fue interpretada a dueto, seguida por "Il mondo", en italiano, y después "Por ti volaré", que arrancó una ovación de pie.

Incluso se atrevió con el aria "Nessun dorma", demostrando su versatilidad dentro de este concierto sinfónico.

Con "Soldado del amor" puso al público de pie, mientras que con temas de José José como "Vamos a darnos tiempo", "Desesperado" y "Preso" apeló a la nostalgia.

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Uno de los momentos más emotivos llegó con "Te extraño", canción dedicada a su padre, cuya imagen apareció en pantalla.

La emoción creció cuando interpretó "Amor" y apareció su hija, Lucero Mijares, para abrazarlo en el escenario.

“Gracias, no saben la emoción que nos hacen sentir”, expresó antes de cantar "Bella" y "Uno entre mil".

Para cerrar este concierto de Manuel Mijares, regresó al escenario y concluyó con "Para amarnos más" y "El privilegio de amar", dejando al público satisfecho tras una noche llena de nostalgia, potencia vocal y momentos inolvidables.

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