"Mentiras, el musical", ha llegado a los 17 años de temporada con Mijares como padrino y con un público fiel que lo ha convertido en un suceso cuando trascendió a las plataformas digitales y a un espectáculo, y uno de sus productores aseguró que es muy posible que venga más.

"Mentiras es un fenómeno muy raro en el teatro mexicano pero también en el mundial, éste es el musical número uno en español, y en el ranking de musicales estamos en el número 13 a nivel mundial, eso para cualquier productor es motivo de alegría", dijo el productor Oscar Carnicero.

Carnicero, socio de Alejandro Gou y José Manuel López Velarde, explicó que Mentiras se está convirtiendo en parte de la cultura popular y gracias a su llegada a otros medios, está atrayendo a nuevos públicos al teatro.

"Ahora estamos trabajando en algo, que posiblemente se lleve a cabo en septiembre, con una fecha en la Ciudad de México, será más grande que Mentiras All Star, será una expansión del multiverso del musical con muchas estrellas", compartió Oscar Carnicero.

El juntar al elenco original (Natalia Sosa, Mónica Huarte, Mariana Treviño y Pía Aun) es algo poco probable, según explicó el productor, ya que las agendas de todas están complicadas y la estrella de Club de Cuervos radica en Estados Unidos.

El año pasado se grabó un disco con la música de Mentiras, más unos bonus track, con las mejores voces del elenco, el cual podría ser lanzado antes de que termine el primer semestre de 2026, compartió Oscar Carnicero.

Mijares, un padrino de lujo

Para esta noche de celebración, "Mentiras, el musical" tuvo como padrino a uno de los intérpretes más destacados del pop en español, Manuel Mijares, quien no paro de aplaudir y de sonreír cuando se hacía una referencia sobre su carrera o las canciones que hizo éxito.

"Es un honor pisar este escenario que nos ha llenado con tanta magia, diecisiete años se dicen fácil, pero deben de ser más de mil representaciones. Lo que esta obra te da es transportarte totalmente a los 80, que fue una década que venía de otra donde las canciones eran en inglés, había muchas estaciones de radio con perfil en inglés, pero en los 80 se cambiaron a español, porque surgieron grandes estrellas que hasta hoy siguen brillando", dijo Mijares.

También destacó qué las canciones que nacieron en los 80, contaban con letras y con arreglos tan bien hechos, que hasta el día de hoy se siguen escuchando, luego dijo bromeando.

"Lo que me dio mucho gusto, es que yo creía que la obra iba a terminar con el tema de Toda la vida de Emmanuel, pero por primera vez acabé yo", expresó Mijares.

Acto seguido, los actores y actrices que forman parte de este montaje, subieron al escenario para estar al lado de Mijares, además de las actrices Paola Gómez, Jimena Cornejo, Regina Velarde, Lorena Vignau, Mary Francis Reyes y Enrique Montaño, que dieron la función de ayer; para develar la placa de los 17 años de Mentiras.

Oscar Carnicero, socio de Alejandro Gou y José Manuel López Velarde, explicó que los resultados que se han obtenido con "Mentiras, el musical", es algo extraordinario en el ámbito teatral en México, por ejemplo: alrededor de 130 actrices y actores han pasado por sus filas, sumando la primera producción y ésta, suman casi los tres millones de espectadores, por mencionar algunas.

También recordó a las actrices que iniciaron con este montaje hace 17 años, Natalia Sosa, Mónica Huarte, Mariana Treviño, Pía Aun y Andy Zuno, además de los productores de la primera versión, Federico González Compean y Morris Gilbert, porque son parte de la historia de "Mentiras".

"La historia de Mentiras es una de amor, de agradecimiento a ustedes (el público), esperamos cumplir los 18, estamos inmensamente agradecidos con la gente que hace que noche a noche logra que todo esto suceda", expresó Carnicero.