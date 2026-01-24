El cambio de Mijares sigue generando buenos comentarios no solo entre sus fans, también su exsuegra, la mamá de Lucero. admite que se ve muy bien con 25 kilos menos; Lucero León habló sobre la relación que lleva ahora su hija con su el cantante, pero cuando fue cuestionada por el exproductor Sergio Andrade huyó.

Desde que Lucero inició su carrera artística, cuando era una niña, su mamá no la ha dejado ni a luz ni a sombra, la propia cantante ha reconocido lo importante que ha sido ese acompañamiento.

Lucero y Sergio Andrade tuvieron una relación profesional en los años ochenta, cuando él era su productor musical al inicio de su carrera como cantante adolescente, sin embargo, su madre intervino para cortar la colaboración laboral por considerarla inapropiada dada la diferencia de edad.

Se ha dicho que existía un interés particular de Andrade por Lucero, después, estalló el escándalo que rodeó al llamado clan Trevi-Andrade, término mediático y judicial utilizado para denominar a la red liderada por el productor Sergio Andrade, la cantante Gloria Trevi y María Raquenel Portillo ("Mary Boquitas"), acusados a finales de los 90 de rapto, violación y corrupción de menores. El grupo estuvo prófugo hasta ser detenido en Brasil en enero del 2000.

Gloria Trevi: Estuvo privada de su libertad por un total de 4 años, 8 meses y 8 días. Fue absuelta de todos los cargos y recuperó su libertad el 21 de septiembre de 2004 tras ser extraditada a México.

Sergio Andrade pasó 7 años en prisión tras su detención en Brasil y posterior extradición, fue sentenciado en México a siete años y diez meses de cárcel en 2005, pero salió libre ese mismo año (en abril) al computarse el tiempo que ya había pasado tras las rejas desde su arresto inicial.

Cuando a la madre de Lucero, quien acompañó a su hija a promocionar su próximo concierto en el Auditorio Nacional el 27 de marzo, fue cuestionada sobre el regreso musical de Sergio Andrade, toda la buena disposición que había mostrado se terminó; el personal que la acompañaba pidió a la prensa abrir el paso para retirarse.

Mijares recibe halagos de su exsuegra

A Mijares su exsuegra lo sigue queriendo mucho y no lo extraña porque siguen conviviendo mucho.

"Nos vemos mucho, en todos los shows que tienen nos vemos mucho y seguimos conviviendo afortunadamente", expresó.

Lo considera un hombre guapo, aplaudió que le vino muy bien bajar 25 kilos, y confesó que varias señoras le comentan sobre lo atractivo que es, una idea con la que coincide totalmente.

"¿Qué tal de guapo quedó? con esos veintitantos kilos que bajó , está guapísimo, todas las señoras me hablan y me dice 'oye pero es que tu exyerno está guapísimo y yo les digo '¡sí, la verdad sí!'", se sinceró.

Lucero y Mijares iniciaron su romance en 1996, tuvieron una boda de ensueño en 1997 en el Colegio de las Vizcaínas, con 700 invitados y con transmisión en vivo de la ceremonia por Televisa.

Anunciaron su separación en marzo de 2011, tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común José Manuel y Lucerito, la expareja se sigue llevando muy bien, se han presentado juntos en concierto y la química dentro y fuera del escenario a emocionado a los fans con un posible regreso, una idea con la que ambos cantantes bromean con frecuencia.

rad