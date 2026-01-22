A lo largo de 46 años de carrera, Lucero ha visto a numerosos colegas del medio artístico caer en malos pasos, algo que, asegura, a ella no le ocurrió gracias al cuidado y la guía de su mamá.

“Hay artistas que caen en las adicciones, en problemas, en situaciones muy tristes; se van a su casa, se encierran y ya no quieren ni siquiera pretender ser artistas. Creo que, en mi caso, mi madre ha sido eso: una mujer que siempre me ha cuidado”, reconoció.

Para Lucero, el apoyo de su madre ha sido fundamental no solo en lo artístico, sino también en momentos personales clave, como el nacimiento de su hijo José Manuel, una etapa que coincidió con la preparación de un concierto junto a Plácido Domingo.

“Y córrele, y súbele, y bájale… Creo que sí fue un concierto muy demandante y yo estaba nerviosa porque el bebé estaba conmigo. Evidentemente, mi mamá ayudó en todo eso”, remarcó.

La cantante celebrará 46 años de trayectoria el 27 de marzo con un show en el Auditorio Nacional, titulado Siempre Contigo. En conferencia de prensa, consideró que los desafíos durante ese tiempo no han sido tan graves, pues le han servido como aprendizaje.

“No ha habido grandes obstáculos o baches que pudiéramos decir: ‘estuvo siete, ocho o diez años sin cantar o sin hacer nada’. Cuando hacía una novela, ese era el momento importante; si no, estaba haciendo un disco”, señaló.

El show hará un repaso por sus éxitos más emblemáticos, que abarcan géneros como pop, balada y mariachi, muchos de ellos con nuevos arreglos. Además, adelantó que incluirá canciones que había dejado fuera de su repertorio.