Más Información

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

A punto de cumplir 46 años de carrera artística, hizo un balance de su paso por la música, el teatro, el cine y la televisión, y sostuvo que su trayectoria ha estado marcada más por la continuidad que por la controversia, sin escándalos prolongados ni pausas que frenaran su carrera.

Durante un encuentro con la prensa, la cantante y actriz habló de su historia en el medio del espectáculo y adelantó cuál considera el rasgo que ha definido su carrera.

“Yo creo que lo más importante de mi carrera, o lo que más podemos resaltar, es que durante 46 años no ha habido grandes momentos de obstáculos o de baches”, dijo.

Lee también

Aunque la protagonista de "Chispita" no ha estado exenta de las controversias, como el incidente con su guardaespaldas en 2003 o su separación de Manuel Mijares en 2011, ninguna de estas ha sido lo suficientemente grave para frenarla profesionalmente hablando.

“Cuando hacía una novela, ese era el momento importante de la novela; si no, estaba haciendo un disco, y si no, entonces música ranchera o una película”, recordó.

La también conductora también destacó el papel de su madre, la señora Lucero León, no solo como apoyo profesional, sino como compañía constante desde sus inicios.

“Ella me acompaña desde siempre, porque yo era la que le pedía que me llevara a la tele. Yo la jalaba de la mano y ella me decía: ‘nena, yo no sé nada de eso’”.

El próximo 27 de marzo, Lucero celebrará su 46 aniversario con un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El repertorio incluirá pop, baladas y mariachi, con temas como "El privilegio de amar", "Ya no", "Cuéntame" y "Caminar contigo".

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios. Foto: AFP

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda. Foto: AP

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham. Foto: (AP Photo/Vianney Le Caer, File)

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]