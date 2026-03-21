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y su esposo Christian Nodal tienen su lugar seguro lejos de las críticas y los señalamientos en su contra que imperan en las redes sociales desde que decidieron revelar que están enamorados; la cantante compartió con sus fans de WhatsApp fotos y momentos en familia con su esposo.

La cantante, quien donde ha sido muy atacada tras destapar su romance con Nodal en 2024, ha preferido compartir momentos de su intimidad familiar con un grupo más reducido de seguidores.

Ángela y Nodal viven en zona exclusiva de Texas, donde tienen un fraccionamiento de lujo, ahí gustan del cine, por lo que arman sus veladas románticas mientras disfrutan de ver una buena película o una serie; acompañan la experiencia con comida y buen vino.

Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.
Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.

Para Ángela, hacer ejercicio se ha vuelto parte de su día a día, tiene un gimnasio en casa y ha compartido, a lo largo de las últimas semanas, momentos en este rincón de su hogar, donde dice, también ha aprendido a soltar.

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Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.
Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.

Las afueras de su casa, rodeada de amplias áreas verdes, suele ser uno de los lugares que más comparte la cantante con sus fans, desde ahí disfruta de amaneceres y atardeceres sin igual.

Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.
Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.

Uno de los rincones más especial para la cantante y el cual suele fotografías y compartir con frecuencia, es el altar que tiene dedicado a la Virgen de Guadalupe, a quien suele tenerle flores y veladoras.

Altar a la Virgen de Guadalupe en la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.
Altar a la Virgen de Guadalupe en la casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas.

Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas. Se aprecia la figura de la Virgen de Guadalupe en su habitación, así como fotos de la pareja colgadas en la pared.
Casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas. Se aprecia la figura de la Virgen de Guadalupe en su habitación, así como fotos de la pareja colgadas en la pared.

De hecho, en varios rincones de su hogar tiene imágenes de la Virgen; las paredes de su casa tienen fotografías de gran tamaño en las que aparece ella y su esposo Nodal.

La pareja, además, tiene una casa en México, específicamente en el municipio de Villanueva, muy cerca del emblemático, un rincón en el que Nodal disfruta mucho estar.

La pareja alista su boda religiosa, la ceremonia y la fiesta se realizará en México, supuestamente en el mes de mayo, así lo compartió Ángela en un encuentro público con un fan.

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La casa de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Texas tiene áreas verdes; los cantantes se dan tiempo para divertirse con juegos de mesa.
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