UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

Semanas después de los hechos violentos cerca del rancho en Zacatecas, donde su hija presenciaron un enfrentamiento entre autoridades y un grupo delictivo, reapareció en entrevista para enviar un mensaje de calma y unidad en México.

Sin dar detalles específicos sobre el suceso, habló del riesgo que se vive ante la violencia: “Lo que (sucedió), solamente demuestra que todos estamos vulnerables, unos más que otros ante esta situación que espero pronto pase porque lo que quiero para mi país es que haya paz”, dijo en entrevista con Tony Dandrades.

Respecto al incidente de la propiedad de la familia Aguilar el 12 de febrero, las autoridades de Zacatecas confirmaron que Aguilar y Nodal no fueron el objetivo del ataque. La pareja estaba saliendo del rancho rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México cuando presenció la balacera. Tras el suceso, recibieron escolta de seguridad hasta salir de la zona de riesgo.

Cinco días después, el fiscal Cristian Camacho Osnaya explicó que el enfrentamiento se derivó de un operativo contra generadores de violencia en la región, entre ellos el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación apodado “El Braca”.

Pepe Aguilar habla tras el abatimiento de El Mencho

Además, Pepe Aguilar, durante la charla para el canal de youtube, se refirió a la ola de violencia que se desató por la operación militar en Tapalpa, Jalisco, donde murió , y reiteró su deseo de tranquilidad:

“Espero que México pronto alcance la paz. La gente buena, los mexicanos buenos, nos la merecemos. De todo corazón deseo que quienes toman decisiones sean guiados por Dios para que lleguemos rápido a ese lugar”, dijo.

*Con información de Irma Mejía y Julieta Cruz.

