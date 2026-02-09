Más Información

Una historia de amor tras el Holocausto

Nuevas áreas de LACMA, con obra de artista mexicana

“Al mundo lo cambia el arte y la universidad”: Gerardo Estrada, catedrático

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

,, perdió la vida debido a una embolia pulmonar que generó un coágulo de sangre en sus pulmones, como ya ha dado a conocer la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

La información, a la que tuvo acceso "TMZ", apunta a que se trató de una causa derivada del cáncer de recto que la actriz padecía, lo que desencadenó la obstrucción en uno de los vasos sanguíneos pulmonar.

Otro de los pormenores que se han dado a conocer, a través de un reporte, este lunes 9 de febrero, es que el cuerpo de O´Hara fue incinerado y entregado a su esposo, el productor y director de arte Bo Welch, con quien estuvo casada por 34 años.

A finales de enero, cuando se produjo el deceso, el mismo medio de espectáculos estadounidense reportó que, poco antes de que Catherine perdiera la vida, fue trasladada de urgencia al hospital, debido a los problemas que presentaba para respirar.

¿Cuál fue la extraña condición que padecía Catherine O´Hara?

O'Hara desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como "Beetlejuice" y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, "The Studio". Foro: AP/Chris Pizzello
Además, congénitamente, la actriz padecía "Situs inversus", una condición poco común, que se caracteriza por provocar que los órganos internos del cuerpo (como el pecho y el abdomen) se encuentren invertidos, situación que no genera ningún tipo de dificultad o una circunstancia especial a quien es diagnosticada con ella.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2005, que la actriz supo que lo padecía; este desconocimiento es recurrente en la mayorías de personas que lo adolecen, debido a que esa condición no causa ningún tipo de sintomatología que sugiera su presencia, de hecho, la actriz supo del "Situs inversus" que padecía por una revisión médica de rutina.

En 2020, la actriz habló por primera vez de su condición, bromeando y afirmando que era "un fenómeno".

