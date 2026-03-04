Más Información

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Piden respetar la autonomía de Centros de Investigación

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

Historia del arte, en 90 obras de mujeres

toma distancia del escándalo de las redes sociales, la cantante de 22 años ha tenido comunicación constante y cercana a través de su canal de whatsapp, donde hace unas horas compartió un nuevo mensaje en el que aclara que no se retira como muchos pensaron.

La hija de Pepe Aguilar, detalló que no está viviendo la historia que algunos insisten en escribir por ella; la cantante, y esposa del Christian Nodal, acompañó su reflexión con una fotografía en el gimnasio, con lo que mostró lo disciplinada que es.

"No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí. Entreno porque me preparo. Trabajo porque tengo metas claras. Canto porque es mi pasión. La foto en el gimnasio solo es disciplina", se lee.

Lee también:

Ángela Aguilar se muestra en el gimnasio, dice que una mujer disciplinada.
Ángela Aguilar se muestra en el gimnasio, dice que una mujer disciplinada.

Aguilar compartió que ha pensando durante estos meses que cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba, por ende, la calma incomoda mucho, como es su caso, pues recientemente compartió su deseo de mantenerse alejada del ruido de las redes y estar más cerca de su círculo seguro.

"He entendido algo en este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y la calma incomoda… mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla".

Lee también:

La nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar finalizó su mensaje diciendo que ha optado por el silencio en muchas ocasiones, y no porque no tenga argumentos para responder, sino para que respuesta no se convierta en una discusión pública.

"He elegido no responder muchas veces. No por falta de argumentos, sino porque no todo merece convertirse en discusión pública".

La polémica ha acompañado a Ángela Aguilar desde que en 2024 hizo público su romance con Nodal, quien recién había anunciado su separación con Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses? (Aaron Chown/Pool Photo via AP)

"Carlos III debe renunciar para salvar el trono de William", ¿abdicará en meses?

Cazzu vs Ángela Aguilar: el gesto en concierto que desató polémica y encendió las redes. Foto: Tomada de TikTok

Explota la rivalidad: Cazzu hace gesto en pleno show y fans señalan que imitó a Ángela Aguilar

Tras escándalo, violinista de Nodal revela si tiene pareja y dice: “Me emociona formar mi familia”. Foto: Instagram

¿Indirecta para Christian Nodal? Esmeralda Camacho dice que le “emociona formar su familia” tras polémica

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la novia de Charles Leclerc. Foto: Instagram/AP

Alexandra Saint Mleux: 5 datos que no sabías de la esposa de Charles Leclerc

Sydney Sweeney. Foto: AFP

Sydney Sweeney impacta con lencería de hilo y desata reacciones en Instagram

[Publicidad]