La primera emisión de "Juego de voces" arrancó con una serie de presentaciones cargadas de emoción, donde las duplas familiares mostraron su talento sobre el escenario.

Los primeros en subir fueron los hermanos Roma, José Luis y Raúl, quienes interpretaron “Caminar a tu mano”, conmoviendo al público presente. Posteriormente, Alex y Camila Fernández ofrecieron una versión de “Canta Corazón”, dejando un momento entrañable entre hermanos.

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El escenario se llenó de nostalgia con Mayte e Isabel Lascurain -de Pandora-, quienes interpretaron “Cuando no estás conmigo”, mientras que Jorge y Ernesto D’Alessio rindieron homenaje a su madre con “Ni guerra ni paz”. Por su parte, Esteban y Walo Silvas llevaron el regional mexicano con “Mi mayor anhelo”, momento en el que incluso se sumó la conductora Angélica Vale.

Tras las presentaciones, Vale dio paso a la competencia, presentando a los equipos encabezados por los hermanos D’Alessio.

Los consentidos:

Jorge D’Alessio

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Camila Fernández

Esteban Silvas

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Los favoritos:

Ernesto D’Alessio

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Alex Fernández

Walo Silvas

¿Qué pasó durante la primera misión, del domingo 22 de marzo?

El primer reto, “Duelo cruzado”, enfrentó a José Luis Roma y Walo Silvas fuera de su zona de confort. José Luis interpretó “Ya no vuelvo contigo”, mientras que Walo apostó por “Amar y querer”. La votación favoreció a “Los consentidos”, quienes obtuvieron el primer punto.

Uno de los momentos más íntimos llegó durante la dinámica de la ruleta, donde los hermanos Roma compartieron su historia y los retos que enfrentaron antes de alcanzar el éxito.

Más adelante, en “Dueto increíble”, Camila Fernández y Esteban Silvas interpretaron “Coleccionando Heridas”, mientras que Alex Fernández e Isabel Lascurain sorprendieron con “Nada fue un Error”, otorgando el punto a “Los favoritos”.

En el segmento “Te la dedico”, Ernesto D’Alessio protagonizó uno de los momentos más emotivos al dedicarle unas palabras a su hermano Jorge antes de interpretar “Sueña”.

“Has impulsado tú mis sueños más que yo mismo a ellos. Y por eso esta canción te la dedico porque describe todo lo que has hecho por mí en estos años. Te amo con todo mi corazón”, dijo Ernesto.

El reto “Con sello propio” puso a prueba la versatilidad de los participantes con distintas versiones de “Despacio”, donde Alex Fernández y Esteban Silvas compitieron en estilos ranchero y salsa, respectivamente, dando la victoria a “Los favoritos”.

Posteriormente, en “Hermanos musicales”, el equipo de “Los favoritos” volvió a sumar puntos al demostrar mayor conocimiento sobre dúos famosos.

El marcador se volvió a mover en “Batalla del Caribe”, donde Mayte Lascurain y Raúl Roma interpretaron “Vivir mi vida” y “La cita”, respectivamente, logrando que “Los consentidos” empataran la competencia.

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Para el “Duelo final”, los capitanes eligieron a sus mejores cartas. Jorge D’Alessio seleccionó a Camila Fernández, mientras que Ernesto decidió participar él mismo.

Camila interpretó “Acaríciame”, tema ligado a la familia D’Alessio, mientras que del otro

lado se eligió “Hermoso cariño”. Tras la votación final, “Los consentidos” lograron remontar el marcador y quedarse con la victoria con un total de siete puntos.

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