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La Inteligencia Artificial ya forma parte de la industria del entretenimiento, una prueba de ello es la telenovela "Mi rival" cuya intro se realizó con esta herramienta.

La situación generó fuertes críticas entre el público; sin embargo, sus protagonistas, y Alejandra Barros, creen firmemente en que se puede hacer uso de ella; incluso integrarla al trabajo actoral, siempre y cuando esté regulada.

“Hay que hacer leyes nuevas, hay que proteger a todo el mundo, sobre todo los derechos”, dijo Barros durante la presentación oficial del melodrama.

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Rulli, por su parte, recordó que, aunque la herramienta puede ser útil, también ha sido utilizada de forma indebida, como en el caso de quien fue víctima del llamado deepfake (el robo de imagen para fines ilícitos).

“Utilizaron su imagen y su voz para hacer promociones de negocios o de productos que no están autorizados ni por ella ni por nadie. Todos estamos expuestos y el público tiene que moverse de alguna manera para no caer en esto”, explicó el argentino.

Pese a los riesgos que existen por ser una herramienta que aún está en desarrollo, ambos coincidieron en que la IA puede ser muy útil, pero se necesita un marco legal adecuado que garantice el respeto a la imagen y al trabajo de los artistas.

“Yo creo que van a poder convivir en el momento en que se logre legislar todo como debe ser… es cuestión de tiempo”, concluyó Barros.

"Mi rival" llegará a México este viernes a través de la señal de ViX, con el estreno de los primeros 3 capítulos.

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