Tras el estreno de la telenovela "Mi Rival" en Estados Unidos, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar la producción debido a su polémica introducción, realizada con Inteligencia Artificial (IA).

El protagonista de la historia, Sebastián Rulli, habló sobre el tema durante un encuentro con la prensa y compartió su postura sobre el uso de esta herramienta tecnológica dentro de las telenovelas.

“Está padre innovar, utilizar las herramientas que hay. Habrá a quien le guste, habrá a quien no. Yo no lo juzgo. Hay escenas dentro de la secuencia de la entrada que están muy padres y otras que no tanto, pero creo que es el principio, nadie se puede ofender, no es la historia, está muy linda, a mí visualmente me agrada”, comentó el actor durante la alfombra roja de la película "Socias por accidente".

Rulli también habló sobre el trabajo de su pareja Angelique Boyer en dicha cinta; el actor externó la admiración que siente por ella, quien precisó, va a mostrar una faceta distinta a la que el público vio recientemente en proyectos como "Doménica Montero".

“Está muy contenta. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho. También ver su dualidad, después de ser Doménica una mujer empoderada, con un carácter muy fuerte, verla ahora con gracia y con una sensibilidad diferente te hace reír”, confesó Rulli entre risas.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer en la alfombra roja de la película "Socias por accidente" en Cinépolis de Plaza Carso. Foto: César Olivares/EL UNIVERSAL.

Durante la conversación con los medios, el actor también aclaró el estado de salud de su hijo Santiago, quien recientemente sufrió una lesión en la rodilla durante un partido de basquetbol, lo que lo llevó a ser operado de emergencia.

“Bien, recuperándose, haciendo rehabilitación todos los días”, comentó.

La nueva producción protagonizada por Rulli, "Mi Rival", sigue la historia de Paloma García (Alejandra Barros), una joven huérfana que se casa con el poderoso hacendado Porfirio Cruz. Su vida cambia cuando conoce a Renato Tirado (Sebastián Rulli) durante la feria de San Luis, con quien surge una fuerte atracción que ella intenta ignorar por su matrimonio.

El destino vuelve a cruzarlos cuando Renato llega a la Hacienda Cruz como administrador. Su presencia desata un conflicto inesperado: Bárbara (Ela Velden), hija de Porfirio, también se enamora de él, provocando que madre e hija se conviertan en rivales por el amor del mismo hombre.

rad