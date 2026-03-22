Para Angélica Vale, participar en la tercera temporada de Juego de voces va más allá de un trabajo.

El programa, reconoce, ha sido un acompañamiento en momentos complejos de su vida personal, como su actual proceso de divorcio y la distancia geográfica de sus hijos: Angélica Masiel, de 13, y Daniel, de 11 años.

La cantante y actriz anunció en noviembre pasado que comenzaba el proceso de divorcio de su esposo, Otto Padrón, luego de 14 años de matrimonio y dos hijos. Sin embargo, la separación se había dado seis meses antes.

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“El año pasado ya me estaba separando. Fue un poquito más fuerte porque le dimos la noticia a los niños y estábamos acabando de hacer el programa”, comenta Angélica en entrevista.

Angélica María, Angélica Vale con Angélica y Daniel Padrón. Foto: Televisa

En este año, la conductora de nuevo se enfrenta al tema de la distancia de sus hijos, quienes viven en Los Ángeles y están en pleno año escolar.

Si bien afirma que cuenta con el apoyo de su mamá, Angélica María, y del padre de sus hijos, le pesa no estar con los niños porque el programa se graba en México.

“Soy una vieja cursi y quisiera estar con ellos. Voy de un día para otro a México, literal, y me cuesta todo el trabajo del universo dejarlos”.

Y más ahora, que su situación cambió y ya no comparte el hogar con el padre de sus hijos.

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“Cuando tus hijos se dan cuenta de que no es como una etapa, sino que va en serio lo del divorcio, pues sí cambia porque necesitan un poco más de tu apoyo”.

Para Vale, quien se describe como una mujer sensible, regresar a trabajar a México, reconoce, le brinda un respiro emocional, aun cuando no deja de pensar en sus hijos.

“Pero México siempre me cura. Llegar a México y echarme unos buenos tacos, hablar español, el olor de Televisa... me reconfortan”.

Como en casa

Para la también actriz, los foros de Televisa representan un lugar lleno de recuerdos y aprendizaje, pues desde bebé estuvo en este ambiente.

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“Crecí en los foros. Mi mamá grababa Yara y, enfrente, grababan El Chavo del 8. Yo tenía tres años, entonces iba acompañando a mi mamá y evidentemente acababa en el foro del Chavo. Sentía el boom en el micrófono viendo cómo grababan”.

En esta nueva temporada de Juego de voces, que se estrena esta noche por Las Estrellas, la también protagonista de La fea más bella mantiene presente un consejo familiar que ha guiado su carrera, heredado de su abuela, Angélica Ortiz:

“Nunca es hacer algo a fuerza. Hazlo por amor y porque te gusta... Y así me educaron, tuve la fortuna de nacer en una familia que ya se dedicaba a lo que yo quise dedicarme”.

Con tres temporadas, Juego de voces se ha convertido en un programa significativo para Vale, quien asume su regreso como una oportunidad especial en su carrera.

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“Empiezas a hacer una temporada, te va muy bien, agradeces. De pronto te hablan para una segunda y dices, ‘¡ay, qué emoción, ¡qué bien!, me parece espectacular’. Y de pronto te hablan para la tercera... Es un regalo precioso que la vida me está dando”.

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