Ocho producciones buscarán el próximo 9 de mayo alzarse con el premio Platino Xcaret que reconoce a lo mejor del cine y la tv iberoamericana y que este año va en su 13 edición.

Los galardones, que en este 2026 se realizarán en la Riviera Maya, son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas).

Además, cuentan con el respaldo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos.

La mayoría de producciones están disponibles en México, cosa contraria a las películas que en esta nota no se tocarán, porque varias ya salieron de cartelera y están esperando salida en alguna plataforma.

Los Premios Platino Xcaret a series se otorgan bajo dos modalidades: Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental y Serie de Larga Duración.

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Miniserie o teleserie ficción o documental

"ANATOMÍA DE UN INSTANTE" (ESPAÑA)

Protagoniza Álvaro Morte (“La casa de papel”). La serie inicia con el Golpe de Estado de 1981, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso pistola en mano. Todos se escondieron, menos tres: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, quienes encabezaron la transición.Dónde ver: Movistar+

"EL ETERNAUTA" (ARGENTINA)

Protagonizada por Ricardo Darín (“El hijo de la novia” y “Nueve reinas”). Tras una nevada mortal que acaba con gran parte de la población, un grupo de sobrevivientes en Buenos Aires debe resistir a unos insectos gigantes provenientes de otro planeta.Dónde ver: Netflix.

"CHESPIRITO: SIN QUERER QUERIENDO" (MÉXICO)

Retrata la vida de Roberto Gómez Bolaños, mostrando su talento innato para la comedia, los obstáculos que enfrentó para que su proyecto fuera tomado en cuenta y sus conflictos personales. Protagoniza Pablo Cruz.Dónde ver: HBO Max.

"LAS MUERTAS" (MÉXICO)

Basada en el texto homónimo del periodista Jorge Ibargüengoitia, inspirado a su vez en el caso de “Las Poquianchis”, las hermanas que regenteaban un negocio criminal. Dirige Luis Estrada, responsable de “El infierno” y “La ley de Herodes”.Dónde ver: Netflix.

Mejor serie larga duración

"BELLEZA FATAL" (BRASIL)

Tras la muerte injusta de su madre, una joven queda huérfana y es acogida por otra familia que acaba de sufrir la muerte de su hija durante una cirugía plástica clandestina. Es así como inicia un camino para cobrar venganza.Dónde ver: HBO MAX.

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"LA PROMESA" (ESPAÑA)

Situada en 1913. Es una historia de venganza, pero también de liberación femenina. Todo inicia cuando hay una boda y un avión se estrella. Una mujer salva a un hombre, pero más que por humanidad, lo hace porque en el fondo busca desquitarse de la muerte de su familia.Dónde ver: HBO MAX.

"SUEÑOS DE LIBERTAD" (ESPAÑA)

La historia gira en torno a una mujer atrapada en un matrimonio tóxico con un poderoso empresario. Busca independizarse, pero el problema es que está en 1958, un momento crucial para las mujeres en la historia española.Dónde ver: HBO MAX.

"VELVET: EL NUEVO IMPERIO" (EU)

Producción de Telemundo protagonizada por la bajacaliforniana Samantha Siqueiros (“Berlín”). Está basada en la serie original española “Velvet”, pero ahora ambientada en Nueva York. Un hombre intenta salvar el negocio familiar mientras se reencuentra con un antiguo amor.Dónde ver: YouTube.

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