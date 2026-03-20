Las series “Chespirito: sin querer queriendo” y “Las muertas” , así como las cintas “No nos moverán” y “Soy Frankelda”, serán las principales representantes mexicanas en la próxima entrega de los Premios Platino Xcaret, que se otorgan a lo mejor de la tv y el cine iberoamericano.

Tanto “Chespirito, sin querer queriendo” como “Las muertas” han sido nominadas en la categoría de Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, donde también se encuentran la española “Anatomía de un instante” y la argentina “El eternauta”.

En tanto “No nos moverán”, acerca de las consecuencias de la violencia al movimiento estudiantil de 1968, fue elegida para participar en la categoría de Ópera Prima, mientras que “Soy Frankelda”, primera cinta mexicana en stop motion, buscará el galardón en la categoría de animación.

“Aún es de noche en Caracas”, una coproducción con Venezuela, está en la categoría de Mejor Película de Ficción.

Esta mañana, desde Miami, se dieron a conocer a los nominados de las más de 30 categorías que intentarán alzarse con el premio en su 13 edición.

Para este año, a fin de que la gala no dure mucho, se optó por dividir la entrega en dos días: a mediados de abril se conocerá a los ganadores de las llamadas categorías técnicas, así como de interpretación masculina y femenina de reparto, tanto en cine como tv, mientras que el día 9 de mayo a las principales de interpretación y producción.

Con la bandera

La serie sobre Roberto Gómez Bolaños también obtuvo nominación en la categoría de Interpretación Masculina de Reparto con Juan Lecanda, quien dio vida al émulo de Carlos Villagrán “Quico”.

En tantos “Las muertas”, basada en el libro de Jorge Ibargüengoitia, quien a su vez se inspiró en el caso real de “Las Poquianchis”, unas hermanas que abusaban de mujeres, logró nominaciones en Interpretación Femenina con Paulina Gaitán e Interpretación de Reparto, con Leticia Huijara, además de las categoría de Dirección de Arte, Fotografía y Sonido.

Y Yalitza Aparicio, nominada en su momento al premio Oscar por su trabajo en “ROMA”, logró entrar a la categoría de Interpretación de Reparto de Miniserie o Teleserie por la producción mexico uruguaya “Cometierra”.

Otras producciones mexicanas consideradas a los premios son “Mentiras”, basada en el musical teatral que ocupa éxitos ochenteros para contar la historia, fue elegida para contender en Maquillaje, Peluquería en Miniserie o Teleserie, al tiempo que “Cada minuto cuenta 2”, sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, obtuvo nominación en Efectos Especiales.

La serie documental “Juan Gabriel, debo, puedo y quiero” accedió en la categoría de Montaje y la de ficción “Nadie nos vio partir”, en Vestuario.

En la máxima categoría de Película de Ficción se encuentran “Aún es de noche en Caracas” (México-Venezuela), “Belén” (Argentina), “Los Domingos” y “Sirat” (España) y “O agente secreto” (Brasil).

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