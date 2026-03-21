¿Qué puede pasar entre una pareja que teóricamente va a contraer matrimonio, pero tiene una cena en casa de los papás de uno de ellos?. Pues si los novios son Tato Alexander y Memo Villegas, será un desastre total.

“No sé como ser”, dirigida por Salvador Espinosa (“Guadalupe Reyes”), es la nueva comedia de carácter independiente que mostrará lo que sucede en sólo una noche con los actores del concepto Backdoor.

“Todo sucede en tiempo real, es una película donde hay un pinponeo de diálogos con agilidad y avasalladora”, comenta Villegas, conocido por su personaje de “El Teniente Harina”.

La cinta se encuentra ahora esperando fecha de estreno, luego de algunas presentaciones en festivales de cine.

Se trata de un nuevo guion escrito por Alexander (“Cómo sobrevivir soltero”) quien cuenta en su filmografía la adaptación del largometraje “Lo mejor del mundo”, disponible en Netflix.

El personaje de Villegas es hijo de los encarnados por Arcelia Ramírez (“La civil”) y Gerardo Trejoluna (“Sierra Madre”), quienes se reúnen para festejar el cumpleaños de la novia.

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“Mi papel es de alguien que ni siquiera sabe quién es, no sabe en qué creer, tiene ideas de veganismo, de microbiota, porque lo ha escuchado por ahí y ya, pero es alguien que se va dando cuenta que no está bien definido”, detalla.

Aunque de carácter independiente, lo cual significa pocos recursos económicos, ambos creativos se propusieron que “No sé cómo ser” fuera hecha con base en favores de amigos.

Eso no significó abaratar procesos, pues la puesta en cuadro fue como si se tratara de una película con dinero.

“Sucede en tiempo real, pero no es una película que esté llena de planos secuencia, sino que hay muchos planos de corte y corte para esa agilidad.

“El que Tato haya sido la guionista me da envidia (risas), es de admirar que una actriz o actor pueda escribir sus cosas, hay quienes no sabemos cómo”, indica Villegas.

El entrevistado ha sido, en los últimos meses, una cara sólida en el cine mexicano con cintas como “Borrón y vida nueva”, “La hora de los valientes” y “Familia a la deriva”.

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