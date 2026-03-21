Si hubiera una frase para describir la muerte de Chuck Norris, el actor que parecía inmortal por sus personajes capaces de acabar con comandos completos y salir siempre avante, dando pie a cientos de memes, sería: “como la muerte no lo alcanzaba, Chuck la fue a buscar”.

Ayer, a los 86 años de edad, Norris murió. Apenas hace unos días, justo en su cumpleaños, subió un video de él ejercitándose y asegurando que más que hacerse viejo, subía de nivel, entrando de esa manera al juego de los comentarios chuscos de los que era objeto y que le agradaban.

El jueves se dio a conocer que por emergencia médica había entrado a un hospital en Hawái y su familia aseguró que estaba de buen humor. Pero parece que cambió de planes y decidió ir a poner en su lugar a la muerte.

Foto: Archivo histórico / EL UNIVERSAL

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“Parecía que jamás los íbamos a perder”, dice el crítico Oscar Uriel, a quien le tocó en varias ocasiones presentar los filmes de Norris dentro de las cápsulas de 24xsegundo.

Sin temor a nada

Carlos Ray Norris, su verdadero nombre, adquirió el Chuck cuando fue miembro de la fuerza aérea estadounidense. Fue especialista en karate llegando a ser campeón del mundo en los 60.

Entró en forma al cine en los albores de la década siguiente gracias a Bruce Lee y su pelea en El furor del dragón: en la escena de más de cinco minutos de duración, el estadounidense demostró destreza con las piernas y puños, más presencia ante la cámara.

La imagen, que luego sería su sello distintivo, fue aprovechada por los productores y lo reclutaron en cintas belicistas como Fuerza Delta, Desaparecido en combate y Lobo solitario, en varias de ellas siendo coordinador de coreografías de acción.

Salta a la fama en 1972 al enfrentar al mítico Bruce Lee en la cinta El furor del dragón. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Con Desaparecido en combate y Fuerza Delta se consolida como héroe del cine ochentero. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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“Mucha gente quiere y necesita a alguien con quien identificarse, un hombre que sea autosuficiente, se valga por sí mismo y no tema enfrentarse a lo adverso”, dijo Norris en su autobiografía de 1988, The secret of inner strength: my story.

Norris fue conservador, ferviente republicano y simpatizante de Israel, demostrando varias veces su respaldo a Benjamín Netanyahu, el controvertido líder, por ordenar ataque a la franja de Gaza sin respetar a niños y quien ayer también lamentó su deceso.

“Siempre fui demócrata, pero luego se fue demasiado a la izquierda”, señaló en su momento el actor, que nunca ocultó su preferencia por el mandatario Donald Trump.

Protagoniza Walker, Texas Ranger (1993–2001), que lo vuelve figura global en tv. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En 2005 surgen los “Chuck Norris facts”, memes que lo convierten en mito digital. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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Con todo, Uriel considera que algo que ayudó a Norris fue el carisma.

“A diferencia de otros de su generación (como Charles Bronson), su figura continuó porque sus películas, que eran agradables, divertidas, familiares, se pasaban por la televisión, pero después vino la serie de Walker Texas Ranger, acentuando su carisma”.

A partir de esa serie y una parodia que de ella hicieron The tonigh show en 2005, proliferaron chistes en internet sobre la inmortalidad de Norris.

Algunos fueron “Si Chuck Norris llega tarde, más vale al tiempo ir despacio”, “Chuck Norris no cree en Dios, Dios cree en él” y “Si Chuck toca agua hirviendo, se quema el agua”.

“Muchos lo conocen por los memes de su inmortalidad que lo convirtieron en una especie de mito exagerado”, subraya Stivi de Tivi, comentarista de cine en Grupo Fórmula y MVS.

Se mantenía activo en lo físico y profesional, su último estreno fue Agent Recon (2024). Foto: Archivo / EL UNIVERSAL