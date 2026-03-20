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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte del actor y experto en artes marciales , un seguidor del republicano al que recordó como un "tipo duro".

"Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él", declaró Trump al enterarse por la prensa, en los jardines de la Casa Blanca, del fallecimiento del actor.

El mandatario pidió a los periodistas que hicieran llegar sus condolencias a la familia del intérprete.

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"Chuck Norris, un gran amigo de Israel", dice Netanyahu

Antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también lamentó el deceso de Norris: "Sara y yo nos entristecimos profundamente al enterarnos del fallecimiento de Chuck Norris, un gran amigo de Israel y un amigo personal muy cercano. Chuck llevó las artes marciales y la calidez de su carácter a millones de personas en todo el mundo. Que su memoria sea una bendición".

Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina.

El actor es recordado por su legendaria pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972) y por su papel en la serie de televisión Walker, Texas Ranger (1993), en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que combate el crimen con su estilo de lucha y su firme código moral.

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La serie fue un éxito mundial y con el tiempo convirtió a Norris en un fenómeno viral gracias a los populares "Chuck Norris Facts", bromas que exageraban sus habilidades hasta lo imposible, como "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo".

El intérprete fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y expresó públicamente su apoyo a diversas figuras conservadoras a lo largo de los años, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump.

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