Muere Chuck Norris: ¿por qué los martes eran dedicados al legendario actor?; usuarios recuerdan famoso hashtag

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La mañana de este 20 de marzo se dio a conocer la muerte del actor , luego de permanecer hospitalizado tras una emergencia médica.

Por medio de su cuenta oficial , familiares del luchador de artes marciales informaron sobre el “repentino” fallecimiento del actor.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, se lee en la publicación.

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Aunado a ello, aseveró: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, agregó.

¿Qué eran los martes de Chuck Norris?

Los “martes de Chuck Norris” nacieron como una tradición espontánea en redes sociales y foros de internet, donde los usuarios decidieron dedicar un día específico de la semana para compartir los famosos “Chuck Norris facts”.

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Estos “facts” eran frases humorísticas que exageraban las habilidades del actor —como su fuerza, invencibilidad o carácter casi sobrenatural— y se volvieron virales a mediados de los 2000.

Foto: X
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Con el tiempo, comunidades digitales empezaron a concentrar estas publicaciones los martes bajo hashtags como #ChuckNorrisFacts o #MartesDeChuckNorris, lo que ayudó a consolidar la costumbre.

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