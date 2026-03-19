El icónico actor y experto en combate, Carlos Ray Norris (mejor conocido a nivel mundial como Chuck Norris), fue ingresado de urgencia en un centro hospitalario de la isla de Kauai, en Hawái, tras sufrir una emergencia médica no especificada.

De acuerdo con el medio especializado en entretenimiento TMZ, el suceso ocurrió de manera súbita durante las últimas 24 horas, lo que obligó a su traslado inmediato para recibir atención profesional.

FOTO: Captura de pantalla en instagram

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A pesar de la incertidumbre inicial, personas con conocimiento directo de la situación informaron a la publicación estadounidense que el intérprete de 86 años se encuentra estable y (según los reportes médicos preliminares) mantiene un estado de ánimo positivo.

Este episodio ha generado una ola de preocupación global, dado que el actor recientemente celebró su cumpleaños el pasado 10 de marzo mostrando una vitalidad envidiable en sus plataformas digitales.

Un ícono forjado en el esfuerzo y la disciplina

Para comprender la magnitud de la noticia, es necesario profundizar en la trayectoria de un hombre que redefinió el cine de acción. De acuerdo con la base de datos especializada IMDb y registros históricos de la revista Black Belt, Norris inició su camino en las artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur.

Fue allí donde descubrió el Tang Soo Do, disciplina que le permitió, años más tarde, coronarse como campeón mundial de karate en la categoría de peso medio durante seis años consecutivos (entre 1968 y 1973).

Su salto a la fama cinematográfica no fue casualidad. Según los archivos del American Film Institute, su duelo contra Bruce Lee en el Coliseo Romano para la cinta "The Way of the Dragon" (1972) permanece como una de las secuencias de lucha más influyentes de la historia.

Posteriormente, consolidó su estatus de héroe de acción con títulos como "Missing in Action" y "The Delta Force", antes de dominar la televisión durante casi una década con la serie "Walker, Texas Ranger".

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Estado de salud y el apoyo de la comunidad internacional

El contraste entre su reciente actividad física y esta hospitalización es notable. Apenas unos días antes del incidente, Norris compartió un video entrenando donde declaró: “No envejezco, simplemente subo de nivel”.

Según testimonios recogidos por el portal Variety, un amigo cercano al actor conversó con él vía telefónica poco antes de la emergencia y aseguró que Norris se encontraba bromeando y realizando su rutina de ejercicio habitual en la isla.

Actualmente, el equipo médico de Kauai supervisa su evolución. Aunque no se han hecho públicos los detalles específicos del diagnóstico por respeto a su privacidad, la comunidad de las artes marciales y figuras de Hollywood han inundado las redes con mensajes de apoyo.

Norris, quien también es fundador de la federación United Fighting Arts Federation, ha dedicado gran parte de su vida reciente a la filantropía y a promover un estilo de vida saludable, lo que hace que este contratiempo médico sea seguido con especial atención por la prensa internacional.

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