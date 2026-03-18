Kristin Cabot se sincera con Oprah; explica beso viral con exCEO de Astronomer en concierto de Coldplay

Tras casi dos años de silencio mediático, Kristin Cabot, quien se desempeñó como directora de recursos humanos en la firma tecnológica Astronomer, ofrece una perspectiva profunda sobre el evento que transformó su vida en julio de 2024. Durante una emisión reciente de The Oprah Podcast (atribución al programa de Oprah Winfrey Network), Cabot aborda las complejidades de la infamia digital y la responsabilidad de las plataformas sociales.

El incidente, ocurrido en el estadio Gillette de Foxborough durante una presentación de la banda británica Coldplay, capturó a Cabot y al entonces CEO de la misma empresa, Andy Byron, en un momento de afecto que fue interpretado globalmente como una evidencia de infidelidad.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el portal especializado Business Insider, la exejecutiva enfatiza que la estructura de las redes sociales incentiva el escrutinio público para generar beneficios económicos. “Cuando más sufra alguien como yo, más dinero ganan (las empresas tecnológicas).

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Y eso lo siguen impulsando una y otra vez. Creo que hay que exigir responsabilidades”, afirma Cabot durante la entrevista. Esta situación derivó en una tormenta de acoso que incluyó cientos de llamadas diarias y amenazas, culminando con la salida de ambos de sus respectivos cargos corporativos.

Revelaciones sobre la ruptura de confianza y el estado sentimental

Uno de los puntos más críticos de la conversación con Winfrey radica en la naturaleza de la relación entre Cabot y Byron en el momento del concierto. Según sostiene la entrevistada, ella actuó bajo la convicción de que ambos se encontraban en procesos de separación de sus respectivos cónyuges.

No obstante, tras el escrutinio de medios como The New York Times, se reveló que la transparencia de Byron no fue absoluta. Cabot declara al programa que decidió cortar toda comunicación con el empresario el pasado otoño tras descubrir que “una gran parte de lo que me presentó no era verdad”.

La narrativa del evento se complica con la presencia del exmarido de la ejecutiva, Andrew Cabot, en el mismo recinto deportivo. Kristin relata el momento en que su hija le notificó por mensaje que ambos padres estaban en el estadio (situación que ella desconocía inicialmente).

“Sabe lo estrechamente que Andy y yo trabajamos juntos, sabe que nos relacionábamos socialmente, que almorzábamos y tomábamos algo. Era normal”, explica Cabot para contextualizar que, desde su perspectiva, no existía un engaño hacia su exesposo.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

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Desigualdad de género en la gestión de crisis corporativas

Cabot utiliza la plataforma para denunciar lo que considera un doble rasero en el tratamiento de hombres y mujeres ante escándalos públicos.

Mientras que Andy Byron ha optado por un silencio absoluto y ha evitado el contacto con la prensa estadounidense, Cabot argumenta que ella se ve obligada a realizar una labor de justificación constante para rehabilitar su carrera profesional. “Él tiene el lujo de permanecer en silencio y puede volver al trabajo cuando esté listo. Yo no. Tengo que salir y explicar para poder volver a ponerme en pie”, señala con firmeza.

La exdirectora admite haber tomado una decisión impulsiva al mostrarse afectuosa en un entorno público, pero cuestiona la desproporción de las consecuencias.

Según reportes de la revista especializada Fortune, este caso se ha convertido en un referente sobre cómo los incidentes fuera del horario laboral pueden destruir trayectorias en el sector tecnológico. Cabot concluye la entrevista asegurando que la falta de honestidad de Byron es un factor no negociable, confirmando que actualmente no mantienen ningún tipo de vínculo personal ni profesional.

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