Tiktoker que grabó romance entre Andy Byron y Kristin Cabot, en show de Coldplay, reacciona a infidelidad; esto dijo

La grabación que mostró a Andy Byron, CEO de Astronomer, y a Kristin Cabot, directora de personal de la misma compañía, en una “kiss cam” durante un concierto de Coldplay, se convirtió en un fenómeno viral que alteró sus vidas y generó un debate global.

Su autora, Grace Springer, asegura que nunca imaginó la repercusión del clip, que ya supera los 114 millones de visualizaciones.

¿Quién es Andy Byron?; captan a CEO de Astronomer en romance con su empleada. Fuente: X

Lee también: Así es Astronomer, la empresa de Andy Byron; empresario fue captado en romance con su empleada en show de Coldplay

Un momento casual que encendió las redes

Lo que comenzó como un recuerdo personal de un concierto terminó en uno de los virales más comentados del año. Grace Springer, asistente al concierto de Coldplay en el Gillette Stadium de Boston, captó accidentalmente a Andy Byron y Kristin Cabot, ambos altos ejecutivos de Astronomer, en una improvisada “kiss cam”. El video, subido a su cuenta de TikTok, se propagó rápidamente y alcanzó cifras descomunales: más de 22 millones de “me gusta” y 114 millones de reproducciones.

El incidente ocurrió cuando Chris Martin, vocalista de la banda, activó la tradicional dinámica de la “kiss cam”, poco habitual en conciertos de la agrupación británica. La cámara enfocó a Byron y Cabot, quienes sorprendidos optaron por cubrirse el rostro y apartarse, gesto que, sumado a la broma de Martin —“O tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”—, encendió la especulación entre los asistentes y en redes sociales.

La voz de la creadora: entre la diversión y el malestar

Ante la magnitud del fenómeno, Springer publicó un nuevo video respondiendo a las preguntas más recurrentes. Negó haber recibido presiones legales y aclaró que los beneficios económicos de la publicación han sido mínimos: “No me ha dado para pagar una cena”, comentó con humor. No obstante, reconoció sentirse abrumada por la reacción: “Estoy contenta de que la gente se haya divertido, pero Andy, su esposa y su familia son personas reales. Ténganlo en mente”.

En diálogo con The US Sun, Springer admitió no conocer la identidad de la pareja al momento de grabar y confesó un sentimiento ambivalente: “Una parte de mí se siente mal por haber alterado la vida de estas personas, pero si juegas juegos estúpidos... ganas premios estúpidos”. También expresó su entusiasmo por el concierto: “Coldplay es el mejor show al que he asistido en mi vida. Chris Martin, lo siento por el drama”.

Lee también: ¿Quién es Andy Byron?; captan a CEO de Astronomer en romance con su empleada en show de Coldplay

Reacciones encontradas en redes

La publicación no solo desató curiosidad sobre la relación entre Byron y Cabot, sino que también alimentó un debate sobre los límites de la exposición digital. Entre los más de 800 comentarios, algunos usuarios criticaron duramente a Springer:

“Arruinaste dos trabajos, dos matrimonios, ¿y todo por un poco de dopamina?”, escribió un internauta.

Otros, en cambio, defendieron la grabación recordando que el evento ocurrió en un estadio con 50 mil personas y fue captado por la pantalla principal:

“Grabaste en un lugar público; Andy no puede enfadarse porque lo filmaron en 4K. Gracias por el té del mes”, celebró otro usuario.

La viralización multiplicó las búsquedas sobre Byron y Cabot, así como el escrutinio sobre Astronomer, cuya dirección no ha emitido declaraciones oficiales. El episodio puso en primer plano los riesgos reputacionales para las empresas cuando la vida privada de sus líderes se ve expuesta masivamente.

Grace Springer, protagonista involuntaria

Lejos de buscar notoriedad, Springer afirma que su único objetivo era compartir su experiencia en el concierto. Sin embargo, el alcance de su video la ha convertido en el epicentro de una polémica que ilustra los dilemas actuales sobre privacidad, relaciones laborales y la imprevisibilidad del contenido viral.

“Al final del día, esto fue un accidente”, reflexionó la joven. “Espero que las personas recuerden que detrás de cada video hay personas reales”.

También te interesará:

Salinas Pliego respalda a empleada dormida en Metro de CDMX; lanza dardo al gobierno

“Me gano la confianza de CEOs y gerentes”; así se describe Kristin Cabot, mujer captada con Andy Byron, en LinkedIn

Así es Astronomer, la empresa de Andy Byron; empresario fue captado en romance con su empleada en show de Coldplay

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov