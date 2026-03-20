El actor estadounidense Chuck Norris ha muerto pero su leyenda ha comenzado, y así lo han dado a conocer muchos de sus colegas en Hollywood, casi todos ellos íconos del cine de acción y que en algún momento compartieron escena con él.

Entre los artistas que han dado sus condolencia por la muerte del intérprete del cine de acción está Sylvester Stallone, quien a través de su cuenta de Instagram y con una foto de ambos en el set de "Los Indestructibles 2", dejó el siguiente mensaje: "Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos. Gran hombre. Mis condolencias asu maravillosa familia".

Otro "indestructible" que se despidió de él es el actor y director sueco Dolph Lundgren, quien manifestó su admiración y respeto por Norris, al considerarlo una gran figura del escenario y de las artes marciales, además de asegurar que fue un ejemplo a seguir.

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"Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fortaleza que se necesitan para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo mío", escribió el intérprete del inolvidable Iván Drago.

Arnold Schwarzenegger, otra leyenda del cine de acción, escribió en X: "Chuck fue un ícono. Agradezco haber podido trabajar con él de tantas maneras a lo largo de los años, desde promover el fitness hasta compartir pantalla juntos. Era un tipo genial, tanto en la vida real como en Hollywood. Su leyenda perdurará para siempre. Mis condolencias a su familia".

Si hubo alguien que siguió de cerca los pasos de Chuck Norris, no solo en el cine sino también dentro de las artes marciales, fue Jean-Claude Van Damme. Incluso existe un meme donde la hazaña del actor belga de hacer un split sobre dos camiones en marcha es superada por Norris, al hacerlo sobre las alas de dos aviones y con varios militares formando la figura de un árbol.

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"Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mi juventud y siempre lo admiré profundamente. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos", fue el mensaje en Instagram de Van Damme.

Entre los hombres duros del cine y la televisión también se encuentra el actor Lorenzo Lamas, quien a través de su cuenta de X extendió sus condolencias a la familia de Norris.

"Mis oraciones para Gina, Aaron y su familia. ¡Cuidado, mundo malvado! Un ángel de la guarda está a las puertas. Chuck Norris no solo consigue alas, sino que se venga".

Con un toque de humor, el escritor Stephen King recordó al actor en X: "Mi chiste favorito de Chuck Norris: Chuck no tira de la cadena, ¡le da un susto de muerte al inodoro!".

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Una de las empresas de lucha libre más importantes del mundo también se pronunció: "WWE lamenta profundamente el fallecimiento del legendario actor de Hollywood e ícono de la cultura pop, Chuck Norris. WWE expresa sus condolencias a la familia, amigos y seguidores de Norris".

Pocas figuras del espectáculo reciben el reconocimiento de una institución como el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que a través de su cuenta de X destacó el paso de Norris por la Fuerza Aérea y su nombramiento como Marine Honorario en 2007.

"Chuck Norris no se unió al Cuerpo de Marines... el Cuerpo de Marines lo buscó. Las calles del cielo siempre han estado custodiadas por Marines. Hoy, Chuck Norris se presentó a cumplir con su deber... Chuck Norris es una de las poco más de 100 personas que han recibido el título de Marine Honorario en los 250 años de historia del Cuerpo. Algunas misiones pueden requerir un batallón, pero esta solo requiere un Marine Honorario", se lee en el mensaje.

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Quien también se unió a este duelo mundial fue el actor Héctor Suárez Gomís, quien, en su estilo particular, dimensionó el impacto de Norris en el mundo del entretenimiento.

"Chuck Norris no encajaba en la realidad… ¡La realidad se ajustaba a él! El hombre que se volvió un meme constante en las redes sociales, a partir de ahora se transformará... ¡en leyenda! Descanse en paz la muerte (si puede), después de que se atrevió a llevarse a Chuck Norris. Las leyendas tienen una gran ventaja que a muchos incomoda: ¡no necesitan estar vivas para seguir imponiéndose!", escribió en su cuenta de X.