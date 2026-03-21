Al fin la primavera ha llegado y el momento de disfrutar de los días soleados, la ropa ligera y las caminatas bajo los árboles frondosos, pero también es una buena opción pasarla en casa, con todas las ventanas abiertas y un buen maratón de películas para recibir esta estación como se debe.

"Mi gran boda griega 3" (2023): En la última parte de esta saga, el patriarca de la familia Portokalos ha fallecido y su último deseo fue que su diario fuera entregado a sus tres grandes amigos, quienes viven en un pequeño pueblo de Grecia. Así que Toula (Nia Vardalos) viaja con parte de sus seres queridos a cumplir la encomienda.

Con el Mar Mediterráneo de fondo, árboles de olivos y pintorescos lugares, se descubren secretos, surge el amor y el reencuentro con las raíces se da para los protagonistas.

¿Dónde ver? Netflix

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"Bajo el sol de Toscana" (2003): El matrimonio de Frances Mayes (Diane Lane) llegó a su fin cuando su esposo la abandona por otra mujer; sumida en una profunda depresión, decide aceptar un regalo de su amiga Patty (Sandra Oh): un viaje de 10 días a la Toscana. Al llegar a Cortona se enamora de una finca casi en ruinas, así que mientras la repara para convertirla en su hogar, hace nuevas amistades, aprende las costumbres italianas y redescubre el amor propio.

¿Dónde ver? Disney+

"Todas las pecas del mundo" (2019): La fiebre por el Mundial de fútbol y la magia del primer amor son los elementos que se mezclan en esta historia ambientada en 1994, en la cual un jovencito llamado José Miguel (Hanssel Casillas) llega a vivir a la Ciudad de México con su familia. Al entrar a su nueva secundaria se enamora de inmediato de Cristina (Loreto Peralta), por lo que hará todo lo posible para conquistarla, mientras forma un equipo de fútbol para entrar a un torneo escolar.

¿Dónde ver? Netflix

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"Encanto" (2021): Ambientada en la provincia colombiana, cuenta la historia de la familia Madrigal, cuyos miembros son bendecidos con dones mágicos que utilizan para ayudar a los habitantes de Encanto, un pueblito entre montañas. Mirabel, una joven alegre y creativa, no tiene poderes, pero su curiosidad la lleva a descubrir a su tío Bruno, lo que la impulsa a emprender una aventura donde el amor a la familia será clave.

¿Dónde ver? Disney+

"Mamma Mia!" (2008): Sophie Sheridan (Amanda Seyfried) está a punto de casarse, pero hay algo que no la deja tranquila: su madre, Donna (Meryl Streep), nunca le ha revelado quién es su padre. Sophie encuentra tres posibles candidatos y decide invitarlos al hotel que su mamá administra para descubrir la verdad, lo que provocará que Donna enfrente de forma inesperada su pasado.

¿Dónde ver? Prime Video

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